FIND reúne em Porto Alegre nomes para debater futuro do mercado digital

O brandformance, que nada mais é do que a união entre branding e performance, é o tema central da 1ª edição do Fórum do Mercado e Indústria Digital (FIND), que acontece nessa terça-feira (29), a partir das 8h, no campus Porto Alegre da Unisinos (Av. Dr. Nilo Peçanha, 1600 - Boa Vista).

A iniciativa é da Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital (AnaMid). O FIND vai reunir grandes nomes do setor do mercado e do marketing digital, como o fundador do Grupo Flow e host do Flow Podcast, Igor Coelho; o CMO e fundador do mLabs, Rafael Kiso e o presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, Ivonei Pioner.





De acordo com a vice-presidente da AnaMid-RS, Lívia Mena Barreto Ribeiro, não basta apenas performar, é preciso manter um relacionamento com o público para além da compra. Segundo ela, o e-commerce aproximou o consumidor de empresas do mundo todo e isso tornou o processo mais exigente e a concorrência, maior.





“É preciso haver um senso de unidade em todos os momentos do negócio. Não há mais espaço para uma separação entre os setores comercial e de marketing, entre on e offline”, destaca Lívia.



A lógica da comunidade digital, acelerada pela pandemia, levou a economia a intensificar a migração para o universo virtual. A prova disso é o salto no crescimento do e-commerce nacional, que saiu de um volume de negócios de R$ 35 bilhões em 2016 para R$ 196,1 bilhões no Brasil, em 2023, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O crescimento apontado pelo órgão é de mais de 460%.





Seguindo a tendência, pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) mostra que o setor faturou R$ 204,3 bilhões em 2024 - crescimento de 10,5% em relação ao ano anterior. A ABComm também projeta que o segmento fature R$ 224,7 bilhões em 2025 - mais um aumento de 10%.