Chuvas afetam estrutura do South Summit; evento está confirmado

As fortes chuvas e os ventos que ocorreram na segunda-feira (31) em Porto Alegre causaram danos na estrutura já montada do South Summit Brazil no Cais Mauá e nos armazéns. Apesar disso, o evento está confirmado e acontecerá na próxima semana, de 9 a 11 de abril.

As equipes da prefeitura e fornecedores do evento estão trabalhando de forma acelerada na limpeza e na recuperação do espaço, seguindo todos os protocolos de segurança, segundo a organização.

Para acelerar o processo de reparo e montagem, a equipe que atua no local foi reforçada.

"Vamos demonstrar o significado da nossa tagline: ‘Além da resiliência’. Superamos desafios e seguimos firmes, acreditando que com o apoio das autoridades e do nosso ecossistema de negócios, vamos fazer um evento para Porto Alegre se orgulhar", diz uma nota enviada pela organização.

A entrega antecipada das credenciais foi postergada e terá início nesta quinta-feira (3), nas seguintes localidades:

Shopping Praia de Belas: de 3 a 6 de abril, das 10h às 21h.

(Av. Praia de Belas 1181 - loja 3064, 3 piso)



(Av. Praia de Belas 1181 - loja 3064, 3 piso) Cais Embarcadero: dia 8 de abril, das 10h às 20h.

(Av. Presidente João Goulart 97)



(Av. Presidente João Goulart 97) Aeroporto Internacional Salgado Filho: dia 8 de abril, das 9h às 20h.

(Av. Severo Dullius 90.010 - Desembarque Nacional)



O South Summit Brazil desembarcou em Porto Alegre em 2022. Surgiu em Madrid há 12 anos e já movimentou US$ 14 bilhões captados pelas startups ao longo da Startup Competition. Na edição 2024, os 38 mil metros quadrados de área receberam 55 países, 3 mil startups, 800 speakers, 200 patrocinadores, 130 fundos de investimento, sendo 38 internacionais, e cerca de 900 investidores, o que movimentou US$ 25 bilhões para investimento disponível para LATAM e US$ 213 bilhões de fundos sob gestão.

O South Summit Brazil é uma realização da Spain Startup e 4all, com correalização do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e da IE University, e patrocínio global da Caixa e Governo Federal.