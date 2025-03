Cisco abre o caminho com a colaboração de agente de IA

Com a missão de ajudar a transformar contact centers em centros de experiência do cliente, a Cisco anunciou a ampliação do seu portfólio de colaboração para incluir a disponibilidade geral do Agente de IA do Webex.

A empresa afirma que está avançando em direção a um futuro onde a IA antecipa as necessidades de clientes e funcionários, aborda desafios, cumpre intenções e aumenta ainda mais a produtividade para todos. As inovações incluem a disponibilidade geral do Agente de IA do Webex para aprimorar a experiência do cliente.

Soluções adicionais anunciadas em Dispositivos de Colaboração e na suíte Webex incluem novos fluxos de trabalho no Assistente de IA para a suíte Webex para otimizar as experiências dos funcionários, Webex Calling Customer Assist e AirPlay em dispositivos Cisco para Microsoft Teams Rooms.

“As empresas estão começando a perceber o potencial do agente de IA. Isso está reinventando o que significa para as pessoas e a tecnologia trabalharem juntas nos mundos físico e digital,” afirma o vice-presidente executivo e diretor de Produto da Cisco, Jeetu Patel.

LEIA TAMBÉM: Tecnopuc inaugura terça novos espaços e anuncia novidades

Com disponibilidade prevista para 31 de março de 2025, o Agente de IA do Webex é uma solução de autoatendimento 24/7. Funciona ao lado de agentes humanos para responder perguntas rotineiras e de alto volume de clientes e executar ações para atender a solicitações de clientes, enquanto elimina a necessidade de filas ou tempos de espera.

Para o executivo, contact centers tradicionais, principalmente reativos ao lidar com consultas de clientes, estão evoluindo para centros de experiência onde cada interação é uma oportunidade para proporcionar interações excepcionais com os clientes.