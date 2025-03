A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) inaugura nessa terça-feira (25) os novos espaços do seu Parque Científico e Tecnológico, o Tecnopuc.

O lançamento integra o projeto Tecnopuc Anywhere, iniciativa que visa ampliar a atuação do parque por meio de parcerias estratégicas para transformar conhecimento em negócios de impacto, conectando pessoas e instituições onde quer que elas estejam.

O evento contará com a assinatura de termos de colaboração com instituições nacionais, como o Escalab - Centro de Escalonamento de Tecnologias e Modelagem de Negócios da UFMG, com foco no desenvolvimento de negócios de base científica e tecnológica – e internacionais. Neste caso, com a Universidade La Salle Barcelona, focado no desenvolvimento de Inteligência Artificial. Também será apresentada uma parceria com o governo britânico para o desenvolvimento de soluções govtech.

Após o cerimonial, será possível visitar os novos ambientes do Tecnopuc, projetados para promover interações físicas e digitais. A programação conta, também, com uma experiência artística de grafite em realidade virtual (VR) e happy hour.