South Summit Brazil fortalece presença feminina com Women @ South Summit

O South Summit Brazil promove pela segunda vez a ação Women @ South Summit Brazil. Com foco no protagonismo feminino, as ações envolvem benefícios para ingressos, eventos exclusivos de networking e oportunidades para startups lideradas por mulheres durante o evento que ocorre de 9 a 11 de abril, no Cais Mauá, em Porto Alegre. A parceria é da Lojas Renner S.A.

"Queremos ampliar cada vez mais a participação feminina no ecossistema de inovação e negócios, criando oportunidades concretas para que essas mulheres possam se conectar, trocar experiências e impulsionar seus projetos", afirma Wagner Lopes, country manager do South Summit Brazil., liderado por Luiza Helena Trajano, que é Conselheira de Honra do South Summit Brazil. "Estamos entusiasmados em participar do South Summit Brazil, em especial desta iniciativa dedicada às mulheres, o que reforça nossa conexão com este público. Temos uma relação próxima e genuína com as consumidoras de todo País, e estar em um evento referência em inovação e negócios é uma oportunidade essencial para impulsionarmos a participação das mulheres neste universo ainda bastante masculino", ressalta Renata Altenfelder, diretora de Marketing do ecossistema da Lojas Renner S.A.., um espaço exclusivo para mulheres, que servirá como ponto de encontro das lideranças femininas. A programação busca ampliar o networking e promover debates sobre inovação e negócios à beira do Guaíba.