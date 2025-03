Aramis Inc forma jovens em inteligência de dados

A Aramis Inc, house of brands que atualmente engloba as marcas Aramis e Urban Performance, está formando 10 estagiários em um bootcamp de dados, à segunda etapa do programa de estágio em inteligência de dados da marca.

Dividido em três fases, onboarding, bootcamp e on the job, o programa de estágio em inteligência de dados tem duração de 12 meses. Criado em 2024, tem como meta formar futuros analistas para diferentes áreas da empresa, como marketing, planejamento, compras, operações e finanças, promovendo uma imersão na cultura data-driven da companhia.

Durante o bootcamp, os estagiários enfrentaram desafios reais do cotidiano da Aramis Inc, desenvolvendo habilidades de forma autodirigida e assumindo o protagonismo de suas jornadas de aprendizado.

Outro elemento que foi trabalhado de forma transversal nessa etapa são as soft skills, com desafios em grupo em que os participantes precisaram chegar a soluções de forma conjunta em colaboração com seus respectivos times para municiá-los com informações e dados de forma organizada.

"O bootcamp foi uma experiência incrível, tanto pelo conhecimento compartilhado quanto pelo impacto real nos desafios propostos. Foi uma oportunidade de protagonismo e liderança para nós, que auxiliamos os estagiários, e para eles, que enfrentaram desafios reais da Aramis Inc e entregaram soluções inovadoras", revela Henrique Lima de Mesquita, engenheiro de dados responsável pela orientação dos estagiários.