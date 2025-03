Avanços em Linux e cloud nativa marcam anúncios

A Suse, player global em soluções empresariais de missão crítica em código aberto para grandes corporações, está anunciando uma série de evoluções nas suas soluções durante o Susecon 2025, que acontece em Orlando (EUA).



Entre elas, estão novos aprimoramentos em seu conjunto principal de soluções Linux. "Estamos chegando a 25 anos de suporte aos clientes com o Enterprise Linux", disse Rick Spencer, gerente geral do Business Critical Linux na Suse. "Esses novos avanços ressaltam nossa missão de longa data de ajudar os clientes a acelerar a transformação digital, reduzir custos e melhorar a eficiência."

Confira algumas das novidades:

Suse Rancher para SAP

Lançamento do Suse Rancher para aplicativos SAP, solução que permite que as empresas conectem seus sistemas e soluções de nuvem da SAP em qualquer lugar. A nova solução, construída inteiramente em tecnologia de código aberto, promete mais flexibilidade, segurança e continuidade operacional para empresas que dependem de operações de missão crítica da SAP em cenários de nuvem híbrida. Esse é considerado um marco na parceria entre as empresas.

Avanços no Linux enterprise

Aprimoramentos no conjunto principal de soluções Linux da Suse, como suporte Suse Multi-Linux e CentOS Linux existentes, dando às empresas mais flexibilidade no gerenciamento de seus ambientes Linux) e Multi-Linux Manager 5.1 (previsto para ser lançado em junho). A empresa também anunciou o Linux 15 SP7, ampliando a estabilidade para cargas de trabalho críticas para os negócios, e o Suse Linux 16, fornecendo uma base mais sólida para inovação empresarial.



Inovações do Suse Rancher Prime

Série de inovações nativas da nuvem, com avanços em virtualização, observabilidade, segurança, experiência do desenvolvedor e ofertas de SaaS.



Integração com o Microsoft Sentinel e Copilot

Integração entre o Suse Security e o Microsoft Sentinel, solução de gerenciamento de informações e eventos de segurança nativa da nuvem. A integração, aprimorada pelos recursos de IA generativa do Microsoft Security Copilot, capacita clientes conjuntos com uma abordagem de segurança unificada em ambientes de TI híbridos.