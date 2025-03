IA avançará mais rápido com ecossistema forte, aponta Suse

De Orlando,

Nenhum provedor de tecnologia sozinho pode resolver todos os desafios dos clientes. Para o general manager de Portfolio Solutions e Service da empresa alemã Suse, Abhinav Puri, essa é uma das máximas para que as empresas consigam avançar na era da Inteligência Artificial (IA).

“O cenário da IA é extremamente dinâmico e diverso. Na Suse, estamos totalmente comprometidos em aproveitar o poder do nosso ecossistema global de parceiros para ajudar nossos clientes a superar esses desafios. Queremos construir, crescer e inovar juntos para ajudar nossos clientes a impulsionar o sucesso e a inovação com IA!”, destacou durante o Susecon 2025.

De fato, o mundo da inteligência artificial está evoluindo rapidamente. Novas tecnologias e frameworks estão sendo lançados quase diariamente. O que é relevante hoje pode não ser mais dentro de três a seis meses. Diante desse cenário, o desafio das organizações é acompanhar o ritmo da inovação de forma confiável, segura e protegida.

Há nove meses, a Suse apresentou sua visão para o Suse AI. Quatro meses atrás, lançou sua solução e, nos últimos meses, passou a ouvir parceiros clientes para entender os desafios que todos enfrentam na implementação da IA, conta Puri.

Hoje (13), durante o Susecon, a companhia anunciou a expansão da Suse AI, plataforma de infraestrutura aberta para implantação e execução de cargas de trabalho de IA. Entre as novidades, o Suse AI agora permite a implementação segura de fluxos de trabalho do Agente IA, observabilidade aprimorada para garantir que os sistemas de IA funcionem conforme o esperado, mais segurança com um novo modelo para implementar a tecnologia de guardrail e integração com a tecnologia de guardrail da Infosys e expansão da biblioteca de IA.

Puri afirma que a empresa não vai apenas oferecer ferramentas e tecnologias, mas também blueprints — guias de implementação passo a passo e arquiteturas de referência — para garantir que os clientes obtenham um retorno mais rápido sobre seus investimentos em IA.

Projetada para ajudar os clientes a acompanhar o ritmo acelerado atual de inovação de IA em escala empresarial, as atualizações desta plataforma buscam aumentar a previsibilidade e otimização de custos, além de gerar segurança aprimorada e adaptabilidade às demandas de negócios.

"Essa jornada colaborativa com os clientes nos permitiu reforçar nossas ofertas e continuar a fornecer aos clientes forte transparência, confiança e abertura na implementação de IA. Esses novos aprimoramentos refletem nosso compromisso de desenvolver essa parceria e entregar ainda mais valor, ao mesmo tempo em que fortalecemos o Suse IA", reforça.

O executivo afirma que esse é apenas o primeiro ponto. A maioria das organizações tem processos e fluxos de trabalho extremamente complexos, com sequências de ações, tomadas de decisão, análises vindas de diferentes fontes e intervenções humanas ocasionais.

“Esses processos são cheios de ineficiências e dificultam a capacidade das empresas de avançar rapidamente. Para resolver esse problema, estamos anunciando o suporte para fluxos de trabalho baseados em IA autônoma que ajudam nossos clientes a desbloquear níveis inéditos de automação e eficiência operacional em seus ambientes”, anunciou o executivo.

Ao olhar para as organizações que já implantaram um assistente de IA, a Suse destacou novidades para garantir que as respostas desse assistente são precisas, ou seja, que não contenham vieses, não violem as diretrizes da marca da empresa ou suas políticas corporativas, nem divulguem informações sensíveis e confidenciais.

“Estamos capacitando nossos clientes a implementar guardrails em seus ambientes, e anunciando uma parceria com a Infosys para integrar os guardrails de IA responsável da Infosys ao Suse AI, oferecendo aos clientes uma maneira segura, ética e confiável de implementar IA em seus ambientes”, destacou.

Além disso, conforme as organizações avançam em sua jornada de IA, os custos começam a se acumular rapidamente. Especialmente quando as empresas passam de ambientes de prova de conceito (PoC) para implementações em produção, os custos podem se tornar proibitivos. Nesse contexto, é fundamental garantir que os modelos de IA e os recursos computacionais estejam operando no máximo de sua eficiência.

Neste caso, é preciso garantir que os recursos de hardware e computação sejam plenamente aproveitados para maximizar o retorno sobre os investimentos. Para lidar com essa questão, a empresa anunciou o Suse Observability for AI, que oferece aos clientes visibilidade total sobre sua infraestrutura de IA.

“Com essa solução, os clientes terão acesso a informações detalhadas sobre desempenho de suas aplicações, performance de seus modelos de IA (LLMs), latência e possíveis desvios dos modelos, utilização de GPUs e outros recursos computacionais”, diz o executivo.



As novidades da expansão do Suse IA



Agente IA

O Suse AI agora permite a implementação segura de fluxos de trabalho do Agente IA, ajudando os clientes a tomar ações e decisões proativamente. Ao implementar fluxos de trabalho agentes, os clientes podem se concentrar em atividades de alto valor, reduzindo tarefas repetitivas, acelerar a tomada de decisões em tempo real ou experimentar soluções para descobrir padrões para impulsionar a inovação.

Observabilidade aprimorada

Para garantir que os sistemas de IA funcionem conforme o esperado, as empresas precisam ter visibilidade em tempo real de seus dados. Os novos recursos de observabilidade nesta versão ajudarão os clientes a obter insights de dados operacionais - do uso de token LLM à utilização de GPU e gargalos de desempenho - para ajudar a prever melhor os custos, dar suporte à escalabilidade e melhorar o desempenho.

Mais segurança

No nível LLM, a Suse fornecerá um modelo para implementar a tecnologia de guardrail e oferecerá integração perfeita com a tecnologia de guardrail da Infosys. Ao implementar a tecnologia de guardrail, os clientes obterão práticas de IA ética aprimoradas e a segurança e observabilidade da plataforma de Inteligência Artificial da Suse, focando em privacidade de dados, conformidade regulatória e insights sobre cargas de trabalho de IA.

Biblioteca de IA expandida

A biblioteca de IA da empresa busca ajudar os clientes a inovar fornecendo um conjunto de componentes de IA de código aberto validados e selecionados. A biblioteca de IA expandida incluirá OpenWebUI Pipelines, permitindo fluxos de trabalho de IA de agente, chamadas de entrada RAG e throttle personalizadas e Pytorch com suporte para classificação de imagem e processamento de linguagem natural.