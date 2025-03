Não podemos arriscar ficar inativos, aponta Deutsche Bank

De Orlando

Fornecer serviços confiáveis e consistentes para os clientes na era digital tem sido um dos maiores desafios para as empresas, especialmente para as instituições financeiras.

Dada a natureza crítica de infraestrutura do Deutsche Bank, tradicional banco alemão, isso significa oferecer um sistema operacional seguro, estável e uma plataforma confiável para os negócios.

“As nossas plataformas precisam atender todas as necessidades comerciais, com velocidade computacional para grandes volumes de processamento. É um ambiente com o qual não se pode brincar, não se pode correr o risco de inatividade, isso seria desastroso. Temos que estar preparados 24 horas por dia, 365 dias por ano”, destacou Boris Serebryanyy, head global de Hybrid Cloud Unix Services do Deutsche Bank, durante o Susecon 2025.

Há mais de um quarto de século na instituição financeira, o executivo relembra o inicio da parceira com a Suse. “A Suse foi o primeiro sistema operacional Linux que introduzimos no Deutsche Bank, no início dos anos 2000, quando percebemos o potencial do código aberto”, disse.

Em julho do ano passado, o Deutsche Bank aprofundou a parceria com a Suse em Linux, passando a obter suporte para milhares de servidores Suse Linux Enterprise e Red Hat Enterprise Linux com o Suse Multi-Linux Support, solução empresarial para manter e dar suporte a uma ampla variedade de distribuições Linux empresariais.