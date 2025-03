CEOs temem perder espaço por falta de conhecimento de IA

Embora quatro em cada cinco CEOs reconheçam o potencial da Inteligência Artificial (IA), muitos temem que os gaps na sua compreensão tenham impacto nas decisões estratégicas, trazendo riscos de perderem oportunidades e ficarem para trás na concorrência.

Mundialmente, 74% dos executivos consultados relataram essa preocupação. Já na América do Sul, esse percentual sobe para 77%. Os dados fazem parte de um novo estudo da Cisco, player global em redes e segurança.

Mais de 70% dos CEOs temem perder espaço devido a gaps de conhecimento de TI ou infraestrutura de rede, e mais da metade já registra perdas competitivas devido ao subinvestimento da companhia em tecnologia.

Mais da metade dos CEOs (53% de CEOs no mundo e 52,1% na América do Sul) importa-se com o fato da falta de investimento em tecnologia estar custando-lhes vantagem competitiva, enquanto dois terços estão preocupados com os custos de não investir mais em tecnologia.

Os custos dessa inação não são cenários hipotéticos. Se não investirem em tecnologia agora, os CEOs esperam custos operacionais mais elevados, lucros mais baixos, produtividade reduzida e menor participação de mercado.

O levantamento mostra ainda que 58% dos CEOs ouvidos no mundo temem pela possibilidade desse gap no conhecimento também limitar o crescimento a ponto de colocar em risco as oportunidades de mercado e ficar atrás em relação aos concorrentes.

O diretor de produtos da Cisco, Jeetu Patel, ressalta a urgência em agir e diz que, no futuro, existirão apenas dois tipos de empresas: aquelas que são empresas de IA e aquelas que são irrelevantes.

“Em um cenário dinâmico onde a concorrência é acirrada, a velocidade decide os vencedores. Os líderes que agem hoje de forma decisiva para construir redes resilientes e preparadas para o futuro serão os líderes avançados em IA que geram valor real para os seus negócios”, destaca.

Os CEOs estão recorrendo à IA pelo seu potencial transformador de: impulsionar a eficiência (para 69% deles), estimular a inovação (para 68% deles) e superar os concorrentes (para 54% deles). Mas para cumprir todo esse potencial, os CEOs precisam se livrar das barreiras que os impedem de usar mais a IA: escassez de competências, limitações de infraestrutura e riscos de segurança.

Barreiras para os CEOs usarem mais a IA

Embora os CEOs se concentrem na visão geral, os seus CIOs e CTOs enfrentam frequentemente desafios operacionais, incluindo a falta de casos de uso convincentes – um desafio que os CEOs têm menos (apenas 30%).

Essa tensão talvez reflita a fase exploratória da IA, onde 82% dos CEOs que reconhecem os benefícios potenciais da IA apoiam a experimentação no curto prazo para descobrir valor no longo prazo.

“Empresas inteiras serão transformadas se conseguirem desbloquear o potencial da IA para inovar mais rapidamente, simplificar as suas operações e adaptar-se às disrupções digitais, mas ninguém pode fazer isso sozinho. É por isso que 96% dos CEOs confiam em seus parceiros para dar este salto.” destaca Oliver Tuszik, presidente da Cisco EMEA.

LEIA TAMBÉM: SAP lança Desafio Net Zero no Brasil

Pessoas, infraestrutura e segurança cibernética

O levantamento da Cisco revela o plano dos CEOs, globalmente, para transformar o medo em progresso – investindo em conhecimentos e competências, atualizando a infraestrutura e melhorando a segurança para se prepararem para as exigências da IA.

Para os CEOs da América do Sul, os dados são relativamente parecidos: 63,8% afirmam investir em conhecimento e competências para IA, 51,5% em atualizar sua infraestrutura de rede e 46,6% em melhorar a segurança.