SAP lança Desafio Net Zero no Brasil

A SAP, que comemora 30 anos de atuação no Brasil, anunciou o lançamento de duas iniciativas que reafirmam seu compromisso com a sustentabilidade e a transformação digital: Desafio Net Zero e a solução SAP Green Ledger.

A companhia também apresentou a estratégia Renova durante o Green Carpet Experience, evento exclusivo realizado em colaboração com o Pacto Global-Rede Brasil na sede da SAP, em São Paulo. Vale lembrar que o Brasil se prepara para sediar a COP30, consolidando sua liderança no debate climático global.

“É com orgulho que lançamos a estratégia Renova, reafirmando nosso compromisso em acelerar a competitividade do país e posicioná-lo como líder global em ações climáticas,” afirma Pedro Pereira, CSO e líder de Sustentabilidade da SAP América Latina e Caribe.

A estratégia Renova simboliza a visão da SAP de que a sustentabilidade e a inovação tecnológica são alavancas fundamentais para aumentar a competitividade do Brasil no cenário global.

“Faltam apenas cinco anos para 2030 e os esforços da última década foram insuficientes. Estamos em uma corrida contra o tempo e é preciso acelerar para alcançarmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma iniciativa como esta da SAP é crucial porque não só age dentro da própria empresa, mas dá as mãos aos parceiros, fornecedores e a outros players do setor”, comenta Mônica Gregori, COO e diretora de Impacto do Pacto Global-Rede Brasil.

Complementando essa visão, a SAP lança o Desafio Net Zero, uma iniciativa voltada para todo o ecossistema de clientes e parceiros, com o objetivo de impulsionar o Movimento Ambição NetZero, liderado pela rede brasileira do Pacto Global.

O projeto busca implementar ações concretas para reduzir emissões de gases de efeito estufa, promovendo um impacto positivo na sociedade brasileira, além de contribuir significativamente para a preservação do meio ambiente global.

A ideia é que a SAP apoie as empresas em suas jornadas de sustentabilidade, oferecendo soluções que alavancam os dados SAP por meio de tecnologias como o Green Ledger e a Inteligência Artificial. Essas ferramentas habilitam as organizações a atingirem metas baseadas na ciência para reduzir emissões de gases de efeito estufa, contribuindo para o objetivo coletivo do Pacto Global de reduzir 2 gigatoneladas de CO₂e em emissões acumuladas até 2030.

O SAP Green Ledger é a solução de contabilidade de carbono da multinacional alemã desenvolvida com parceiros como Accenture, Deloitte, EY e PwC, que agora passa a ser oferecida no país. A meta é proporcionar às empresas maior transparência e ferramentas para evitar o greenwashing.