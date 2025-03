De Orlando,

A Suse, player global em soluções empresariais de missão crítica, anunciou hoje (11) os vencedores do Suse Customer Award deste ano, durante o Susecon 2025, que acontece essa semana em Orlando.



A ArcelorMittal Sistemas, braço global de tecnologia da ArcelorMittal, foi uma das homenageadas, a única do Brasil. A empresa usa soluções SUSE para modernizar sua infraestrutura.



O Arcelor System tem sido decisivo para operações de fábrica e tarefas SAP, evitando tempo de inatividade que poderia impactar a produção e entrega de aço. Com o Suse Linux Enterprise Server para aplicativos SAP e o Suse Multi-Linux Manager, a ArcelorMittal aumentou a produtividade em 86%, reduziu os tempos de implantação de 40 horas para 8 horas e reduziu os custos do sistema operacional em 58%.

LEIA TAMBÉM: Amazon Web Services anuncia novo chip de computação quântica

O programa Suse Customer Award é uma iniciativa global que celebra organizações que alavancaram as soluções Suse para impulsionar a inovação, alcançar resultados comerciais excepcionais e causar um impacto positivo na economia, no meio ambiente e na sociedade.



Os vencedores foram anunciados durante o keynote do CEO da empresa, Dirk-Peter van Leeuwen. “Nossa missão na Suse é transformar inovações de código aberto em soluções de nível empresarial, dando aos nossos clientes o poder de escolha. Nossos clientes são essenciais para essa missão”, disse.





Os vencedores:



ArcelorMittal Sistemas

Aussie Broadband

Child Rescue Coalition

Cona Services

Deutsche Bank

IBM Federal Consulting

Merck

Mitsubishi Power Aero

Phillips 66

Procter e Gamble

Switch