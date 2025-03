Amazon Web Services anuncia novo chip de computação quântica

A Amazon Web Services (AWS) anunciou o Ocelot, um novo chip de computação quântica que pode reduzir os custos de implementação da correção de erros quânticos em até 90%, em comparação com as abordagens atuais.

Desenvolvido pela equipe do AWS Center for Quantum Computing no California Institute of Technology, o Ocelot representa um avanço na busca pela construção de computadores quânticos tolerantes a falhas, capazes de resolver problemas de importância comercial e científica que estão além do alcance dos computadores convencionais de hoje.

A AWS usou um novo design para a arquitetura do Ocelot, criando correção de erros do zero e usando o "qubit cat". Os qubits de gato - nomeados em homenagem ao famoso experimento mental do gato de Schrödinger - suprimem intrinsecamente certas formas de erros, reduzindo os recursos necessários para a correção de erros quânticos.

Por meio dessa nova abordagem com o Ocelot, os pesquisadores da AWS combinaram, pela primeira vez, a tecnologia qubit cat e componentes adicionais de correção de erros quânticos em um microchip que pode ser fabricado de maneira escalável usando processos emprestados do setor de microeletrônica.

A história mostra que avanços importantes na computação foram feitos repensando fundamentalmente os componentes de hardware, pois isso pode ter um impacto significativo no custo, no desempenho e até mesmo na viabilidade de uma nova tecnologia. A revolução do computador realmente decolou quando o transistor substituiu o tubo de vácuo, permitindo que computadores do tamanho de uma sala fossem reduzidos aos laptops compactos e muito mais poderosos, confiáveis e de baixo custo de hoje.



Segundo a empresa, escolher o bloco de construção certo para escalar é fundamental, e o anúncio de hoje representa um passo importante no desenvolvimento de meios eficientes para expandir para computadores quânticos práticos e tolerantes a falhas.

"Com os recentes avanços na pesquisa quântica, não é mais uma questão de se, mas quando computadores quânticos práticos e tolerantes a falhas estarão disponíveis para aplicações no mundo real. O Ocelot é um passo importante nessa jornada", afirma Oskar Painter, diretor de hardware quântico da AWS.

"No futuro, os chips quânticos construídos de acordo com a arquitetura Ocelot podem custar apenas um quinto das abordagens atuais, devido ao número drasticamente reduzido de recursos necessários para a correção de erros. Concretamente, acreditamos que isso acelerará nosso cronograma para um computador quântico prático em até cinco anos", reforça.

Os pesquisadores da AWS publicaram suas descobertas em um artigo de pesquisa revisado por pares na Nature.

Desafio da computação quântica

Um dos maiores desafios dos computadores quânticos é que eles são sensíveis às menores mudanças ou ruídos em seu ambiente. Vibrações, calor, interferência eletromagnética de telefones celulares e redes Wi-Fi, ou mesmo raios cósmicos e radiação do espaço sideral podem tirar os qubits de seu estado quântico, causando erros.

Historicamente, isso tornou extremamente desafiador construir computadores quânticos que possam realizar cálculos confiáveis e sem erros de qualquer complexidade significativa.

Para resolver esse problema, os computadores quânticos contam com a correção de erros quânticos que usa codificações especiais de informações quânticas em vários qubits, na forma de qubits "lógicos", para proteger as informações quânticas do ambiente. Isso também permite a detecção e correção de erros à medida que eles ocorrem. Dado o grande número de qubits necessários para obter resultados precisos, as abordagens atuais para a correção de erros quânticos têm um custo bastante alto.

Uma nova abordagem para a correção de erros quânticos

Para resolver os problemas atuais associados à correção de erros quânticos, pesquisadores da AWS desenvolveram o Ocelot. O Ocelot foi projetado desde o início com correção de erros integrada.

"Analisamos como os outros estavam abordando a correção de erros quânticos e decidimos seguir um caminho diferente", admite Painter. "Não pegamos uma arquitetura existente e tentamos incorporar a correção de erros depois. Selecionamos nosso qubit e arquitetura com correção de erro quântico como o principal requisito. Acreditamos que, se vamos fazer computadores quânticos práticos, a correção de erros quânticos precisa vir em primeiro lugar", afirma.

O anúncio é um começo promissor, mas a própria AWS afirma que o Ocelot ainda é um protótipo – a empresa afirma que está comprometida em continuar investindo em pesquisa quântica e refinando sua abordagem.

"É um problema muito difícil de resolver e precisaremos continuar investindo em pesquisa básica, mantendo-nos conectados e aprendendo com o importante trabalho que está sendo feito na academia. No momento, nossa tarefa é continuar inovando em toda a pilha de computação quântica, continuar examinando se estamos usando a arquitetura certa e incorporar esses aprendizados em nossos esforços de engenharia. É um flywheel de melhoria contínua e dimensionamento", relata o executivo.



Os clientes podem começar a explorar a computação quântica com o Amazon Braket na AWS - serviço de computação quântica totalmente gerenciado que permite que cientistas, desenvolvedores e estudantes trabalhem com uma variedade de hardware de computação quântica de terceiros, simuladores de alta performance e um conjunto de ferramentas de software que facilitam a introdução à computação quântica.