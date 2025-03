Instituto Caldeira abre inscrições para o Kickstar

O Instituto Caldeira, hub de inovação e negócios localizado em Porto Alegre (RS), abriu as inscrições para a terceira turma do Kickstart, programa destinado a empreendedores em início de jornada e que desejem desenvolver um negócio escalável e com base tecnológica.

O Kickstart é um ciclo de capacitação com dois meses de duração, focado na transformação de ideias em negócios e na estruturação de potenciais startups.

A coordenadora de Inovação do Instituto Caldeira, Mariana Bertiz, explica que, para participar, não é necessário ter CNPJ ativo. "Diferente dos nossos outros programas, o Kickstart não é necessariamente voltado para empresas: qualquer pessoa pode participar. Buscamos pessoas que tenham identificado uma dor de mercado e que estejam motivadas a transformar essa ideia em uma solução escalável e inovadora”, explica.

No total, 25 negócios serão selecionados para esta edição do Kickstart; programa que estreou no ano passado e é realizado duas vezes por ano. A programação inclui kickoff presencial, cinco workshops e dois talks realizados virtualmente, e um pitch day presencial, em que os empreendedores poderão apresentar suas ideias para uma banca avaliadora. O Kickstart é correalizado pelo Sebrae.