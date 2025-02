Foozi capta R$ 2 milhões para expansão nacional

A Foozi, startup especializada em compras para restaurantes, supermercados, hotéis e padarias, assinou um contrato de investimento de R$ 2 milhões com a Investortech Ventures.

A empresa de investimento em tecnologia com atuação no Brasil, Europa, Emirados Árabes e nos Estados Unidos tem como tese de investimento a aposta em soluções inovadoras com potencial de crescimento global utilizando IA e Web3.

Com essa captação, a empresa reforça sua posição estratégica junto ao food service e acelera sua expansão para todas as regiões do Brasil. A meta de atender mais de 3 mil restaurantes em todo o Brasil e ultrapassar R$1 bilhão em compras nos próximos anos.

A startup, que em dois anos já movimentou mais de R$ 200 milhões em compras, atende atualmente mais de 170 restaurantes, além de contar com uma ampla rede de mais de 1 mil fornecedores e distribuidores parceiros.

O investimento da Investortech Ventures será direcionado para o aperfeiçoamento da plataforma de tecnologia da Foozi, criação de novos produtos, ampliação da equipe e expansão para novos mercados. “Esse aporte chega em um momento estratégico. Nosso objetivo é nos tornarmos a rede de compras digitais mais completa, influente e inovadora do Brasil, reconhecida por transformar o setor de foodservice e melhorar a lucratividade de nossos clientes.” destaca Rodrigo Lomeu, sócio da Foozi.

Um dos cases de sucesso da empresa é uma rede de restaurantes de refeições gourmet, que movimentou R$ 707.977,00 em compras em um único mês de 2024 e obteve uma economia de R$ 68.103,00. Através da implementação de um processo estruturado de cotação e parceria com fornecedores estratégicos, a Foozi reduziu em 30% o custo na categoria de laticínios e gerou uma economia de 15% em produtos congelados.