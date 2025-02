Brasil cresce 21% nos investimentos de venture capital

Os investimentos em venture capital no Brasil no último trimestre de 2024 cresceram 21% em relação ao trimestre anterior. Além disso, os investimentos no setor atingiram US$ 586 milhões no quarto trimestre e US$ 2,3 bilhões no ano de 2024 no Brasil. Os dados são da nova edição da pesquisa Venture Pulse, feita pela KPMG.

No cenário global, o investimento em venture capital aumentou de US$349,4 bilhões em 2023 para US$368,3 bilhões em 2024.

“O ano de 2024 não foi particularmente bom para o mercado de venture capital no Brasil, mas esse tipo de investimento nunca parou completamente”, aponta Carolina de Oliveira, sócia-líder de Private Enterprise da KPMG no Brasil e na América do Sul.

Segundo ela, os investidores de venture capital apenas tornaram-se mais exigentes. “Eles passaram a se concentrar em startups com modelos de negócios resilientes, que alcancem ruptura e que provem que as empresas têm o produto certo para o mercado”, acrescenta.

A pesquisa ainda aponta que, embora as saídas de IPO tenham estado escassas ao longo de 2024, a atividade de fusões e aquisições aumentou durante o quarto trimestre no Brasil, incluindo empresas que começaram a posicionar suas organizações para venda potencial em 2025.

“Para esse ano, há uma sensação de cautela, mas também de otimismo por parte das startups e investidores de venture capital. O fato de a COP30 ser realizada aqui pode ser muito bom para o investimento, particularmente nos setores ESG e espaços de tecnologia climática”, comenta Carolina.