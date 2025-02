Procempa OpenLab terá Pitch Day e celebra marco

Inovação aberta era algo impensável para a Procempa até poucos nos atrás. Essa realidade ajuda a dar o tom da transformação que o Procempa OpenLab representa.

O primeiro programa de inovação aberta da Procempa em 47 anos teve 43 inscritos. Destes, foram nove startups selecionadas para o Pitch Day, que acontece na próxima terça-feira (18).

“Esse movimento de abertura para o ecossistema de inovação é um marco, uma ressignificação da Procempa como grande parceiro da prefeitura”, avalia a presidente da empresa, Leticia Batistela. “É um papel que ninguém imaginava que a empresa poderia abraçar”, acrescenta a gestora.

LEIA TAMBÉM: Minerva Foods é a nova investidora de fundo ancorado pela TIM

O Procempa OpenLab foi estruturado em torno de três grandes temas que a companhia apresentou para o mercado: desafios para a saúde (baseado em extração e parametrização de dados analíticos em exames médicos) e o mapeamento e conhecimento de expertise interna (com foco em aprimorar a gestão do conhecimento na empresa). O terceiro é o ConectaPoa, que abrange soluções de captura e tratamento de dados de diferentes fontes para fortalecer decisões e políticas públicas.

“É uma mudança de chave dentro da empresa”, reforça a supervisora da área de novos negócios da Procempa, Liana Rigon. Para a realização do OpenLab, foi necessário um trabalho de mudança de cultura dentro da companhia. Uma das ações para isso foi a formação de um time interno, composto por 30 pessoas, que passaram por formação e estabeleceram a metodologia para definir os desafios que seriam endereçados ao mercado.

“Na área pública o relacionamento com as startups começa com desafios: temos que ter consciência do que é preciso fazer, do time que vai poder se envolver e quanto será possível investir, se não vira um projeto que só sai manchete, mas não anda”, explica.

Na primeira fase, o programa selecionou três startups para cada um dos desafios. As finalistas na categoria ConectaPoa são No Leak, PixForce e PowerOfData. No desafio da saúde, foram selecionadas as startups Baruk, PowerOfData e Wise Intelligence. Para o mapeamento de conhecimento e expertise Interna, concorrem Data AI, Baruk e VivaLabs.

O próximo passo, agora, é o Pitch Day — ocasião em que os projetos serão apresentados.

Ao final, serão selecionadas as três vencedoras, sendo uma por categoria. Essas empresas terão, então, a oportunidade de desenvolver uma prova de conceito (POC, do inglês proof of concept), em parceria com a Procempa. “Tudo isso será feito em ambiente seguro, de teste, que vai ser usado para avaliar a solução trazida pela startup”, destaca Liana.

A POC é uma etapa de validação do projeto e terá duração de três meses. Depois desse período, a companhia e a startup vão avaliar questões sobre a continuidade ou não da parceria e o formato de desenvolvimento da solução, considerando aspectos burocráticos e de negócios.

O Procempa OpenLab ainda vai passar por momentos decisivos, mas já está gerando um resultado intangível para a companhia. “O que fica é o que já está acontecendo: a confiança no processo de inovação aberta”, salienta Letícia sobre o engajamento interno.

A expectativa é que essa mudança cultural se tone um legado que vai dar sustentação às futuras iniciativas da empresa.