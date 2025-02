A TIM Brasil e a Upload Ventures, gestora de venture capital especializada em startups da América Latina, anunciaram a entrada da Minerva Foods como segunda grande investidora do Fundo Upload Growth, que tem a operadora como âncora.

Além da Minerva, uma das líderes do mercado na exportação de carne bovina e derivados, o Fundo conta com investidores institucionais do Brasil e dos Estados Unidos.



“A chegada de um novo grande investidor fortalece e alavanca ainda mais a atuação pioneira do Fundo dentro de um ecossistema de inovação cada vez mais potente, com capacidade de revolucionar diversos segmentos da indústria brasileira”, afirma Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil.



Com foco em investimentos em empresas de tecnologia com potencial de expansão na América Latina e globalmente, o fundo de Growth Stage da Upload Ventures encerrou o ano de 2024 com três investimentos no portfólio.



A Topsort, uma plataforma de retail media com inteligência artificial; Simetrik, especializada na reconciliação de dados financeiros para grandes instituições financeiras e varejistas, e a Tractian, recentemente avaliada em R$ 4 bilhões, que oferece soluções de monitoramento preditivo de ativos industriais, ajudando a reduzir custos e aumentar a produtividade.