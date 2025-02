O Google está com inscrições abertas até 10 de fevereiro para a segunda edição do Accelerator: Generative AI, iniciativa do Google.org, área filantrópica do Google, para apoiar empresas e organizações que buscam usar Inteligência Artificial Generativa para resolver grandes desafios da sociedade.

O programa é indicado para organizações sem fins lucrativos, entidades cívicas, instituições acadêmicas e empresas sociais.

As organizações selecionadas recebem uma parte do fundo de US$ 30 milhões, além de seis meses de apoio estruturado, que inclui assistência pro bono dos funcionários do Google, treinamento técnico e créditos do Google Cloud.

A iniciativa incentiva o desenvolvimento de soluções de IA Generativa com impacto social nas três áreas de foco do Google.org: Conhecimento, Habilidades e Aprendizagem; Avanço Científico e Comunidades Resilientes.