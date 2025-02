GOV.UP, ex Wise, tem plano audacioso de crescimento

A Wise Innovation agora é GOV.UP. O rebranding da empresa gaúcha, focada no desenho e implementação de projetos inovadores para prefeituras, chega junto com o plano audacioso de crescimento de 100% ao ano de 2025 até 2028.

Com mais de 80 projetos executados em cinco estados diferentes no Brasil, o plano da empresa é somar 25 novas prefeituras ao portfólio ao longo dos próximos 12 meses. E manter esse ritmo nos anos seguintes.

“A meta de longo prazo é revolucionar os governos e o mercado da consultoria de inovação neste segmento; somos obcecados por entregas e impacto e é isso que as prefeituras precisam”, revela o CEO da GOV.UP, Paulo Renato Ardenghi.

Ele conta que a nova marca busca comunicar ainda melhor a essência do negócio e demarcar sua identidade de indutora da inovação e do desenvolvimento dos municípios.

“O rebranding representa a tese que defendemos de que as prefeituras, geralmente organizações mais burocráticas e cheias de papéis e processos, precisam dar lugar a uma nova cultura, focada no cidadão e na ação", aponta. Segundo ele, era preciso uma nova marca, que ilustrasse toda as ações e o impacto gerado pela empresa.

O empreendedor fundou a Wise em 2021 para trabalhar a estratégia de inovação da cidade de Gravataí (RS). Depois disso, a empresa já desenvolveu projeto para 30 cidades, em cinco estados, e hoje está em 20 cidades, sempre contratada pelas prefeituras locais.

“Inovação é mais sobre novas formas de pensar e agir, do que tecnologia.Crescemos rápido pelos resultados que conseguimos: mais de R$ 50 milhões de recursos atraídos, 14 leis de inovação aprovadas e cerca de 3 mil jovens formados", conta.



O novo momento da GOV.UP está sendo impulsionado pelos resultados conquistados até aqui e também pelo fortalecimento da parceria com a Atitus Educação, que aumentou a sua participação no negócio recentemente e será peça-chave na implementação de um inédito Centro de Inovação aplicada para Cidades.

A iniciativa deve sair do papel ainda este ano e unirá as experiências e o capital humano de ambas a fim de qualificar gestores e desenvolver os territórios.

"A Atitus Educação tem a missão de preparar e impulsionar pessoas para o futuro. E nada mais estratégico e necessário do que pensarmos juntos em alternativas para o futuro das nossas cidades, onde a vida do cidadão acontece", reflete o CEO da Atitus Educação, Eduardo Capellari.

O trabalho da GOV.UP é implementado a partir de metodologias autorais que integram um repertório acadêmico, prático e tecnologia embarcada para aplicar em soluções reais.

Segundo ele, as prefeituras foram sendo colocadas em papel operacional, e não conseguem pensar estratégias. “Temos sido os braços para apoiar e, diferente das consultorias, que fazem estratégia e não ajudam a colocar em prática, a gente ajuda a tirar do papel para que os ganhos sejam evidentes", relata Ardenghi.

Entre as cidades impactadas, estão Gravataí (RS), Caxias do Sul (RS), Encantado (RS) e Lucas do Rio Verde (MT). Em Gravataí, as ações implementadas exigiram investimento de R$ 2 milhões em inovação, atraindo R$ 40 milhões em investimentos para a cidade, além da geração de pelo menos 300 empregos diretos. Já em Encantado, onde o foco das ações é na área de educação, o último ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) revelou que o município subiu 50 posições.

“É preciso colocar o cidadão no centro dos processos, pensar a inovação para resolver problemas de cidade e começar pequeno, ampliando aos poucos as políticas públicas", destaca o empreendedor.