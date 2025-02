Claudia Costin vai integrar Conselho de Administração do Caldeira

O Instituto Caldeira anunciou a entrada de Claudia Costin em seu Conselho de Administração. Professora, economista e especialista em políticas públicas para a educação, ela passa a integrar o Conselho, que tem como foco garantir o cumprimento do plano estratégico do instituto e assegurar as melhores práticas de governança, e é predominantemente formado por membros da alta gestão e lideranças das empresas fundadoras e beneméritas do Caldeira.



Com passagens pelo governo federal, estadual e municipal, Claudia Costin foi ministra interina da Administração Federal e secretária da Administração durante o governo Fernando Henrique Cardoso, além de secretária de cultura do estado de São Paulo e secretária de educação do município do Rio de Janeiro.

No cenário internacional, atuou como diretora global de Educação do Banco Mundial. Atualmente, Claudia é presidente do Instituto Salto, organização dedicada a mapear, sistematizar e acelerar as melhores práticas educacionais em todo o Brasil, além de professora visitante na Faculdade de Educação de Stanford.



"Quando visitei o Caldeira pela primeira vez, fiquei impressionada. Eu via o Rio Grande do Sul como um estado muito conservador, e não imaginava encontrar aqui algo tão ousado, tão voltado para a inovação", comenta Claudia. "Conhecer o Instituto me deixou muito esperançosa, e desde esse primeiro contato minhas esperanças foram confirmadas. O Caldeira combina muito bem educação e tecnologia, coisas que infelizmente nem sempre andam juntas", complementa Claudia.



Para a especialista, há uma conexão indissociável entre educação e produtividade. "O Brasil ainda tem uma produtividade muito baixa e estagnada. Todo mundo sempre lembra de tecnologia quando se fala em aumento de produtividade humana, mas o que de fato faz essa transformação é a conexão com a educação", ela afirma.

O Conselho de Administração do Instituto Caldeira atua de forma voluntária. Sob a presidência de Marciano Testa, fundador e presidente executivo do Agibank, e com José Gallo, ex-presidente das Lojas Renner, como vice-presidente, o Conselho busca alinhar inovação, educação e tecnologia em prol do desenvolvimento econômico e social.