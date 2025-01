Caldeira abre inscrições para a oitava edição do Ebulição Startups

O Instituto Caldeira está com inscrições abertas para a oitava turma do Ebulição Startups, programa de aceleração voltado para startups em fase de tração.

A iniciativa vai selecionar 15 startups para participar de uma programação prática com 45 horas de conteúdo, que inclui kick off, diagnóstico, masterclasses, mentorias individuais e coletivas, talks, painéis, sessões de matchmaking com investidores e um Demoday.

As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro, e a programação começa no dia 27 de março.

O Ebulição é voltado para startups que já têm no mínimo 12 meses de atuação no mercado, com produto validado e em fase de tração. Não há limite de participantes por startup, e empresas de todo o Brasil podem participar. Entre os negócios que já passaram pelo Ebulição estão Agidesk, Augen, Aprix, E-ctare, Yours Bank, Meu Resíduo, Sirros, Slice e Hortti.

Entre os speakers confirmados para essa edição estão a head do CVC da Eurofarma, Erica Menezes, o CEO e co-fundador da Nelogica, Marcos Boschetti, a CEO da Fruki Bebidas, Aline Eggers, o CEO da SLAP.law, Gustavo Sudbrack, e o Product Manager do Grupo Boticário, José Ignácio Martins, entre outros.

"O Ebulição combina aprendizado prático e contato com especialistas enquanto fornece acesso ao Caldeira, um ambiente que incentiva a troca e a inovação. Nosso objetivo é ajudar essas empresas a crescerem e se firmarem, se tornando referências em seus segmentos", destaca Pedro Valério, diretor executivo do Instituto Caldeira.

Ao longo do programa, as startups são membros do Instituto Caldeira, ou seja, têm acesso a todos os conteúdos e eventos realizados pelo hub. No final, durante o Demoday, os participantes apresentam seus pitches a uma banca avaliadora que elege a Startup Destaque da edição: a vencedora recebe como prêmio acesso à toda plataforma de conteúdo e uma estação de trabalho para quatro pessoas no Instituto Caldeira por um ano.