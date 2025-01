Tamaris Parreira assume como diretora da Twilio no Brasil

Com mais de 30 anos de experiência no mercado de tecnologia, referência em escalar negócios por meio da construção de ecossistemas, Tamaris Parreira assume como a diretora geral da Twilio para o Brasil.

Ela será responsável pela expansão das parcerias tecnológicas de comunicações da empresa do player global de tecnologia em comunicação de dados e plataforma de engajamento do cliente. A Twilio é líder do mercado de Communications Platform as a Service (CPaaS), segundo o IDC. Os resultados do terceiro trimestre de 2024 mostram uma receita de US$ 1,134 bilhão, aumento de 10% ano a ano. A receita de operações não-GAAP foi de US$ 182 milhões.

“Estou muito animada com esse novo desafio. Estamos transformando a maneira como as empresas interagem com seus clientes. Queremos melhorar toda a jornada do cliente de ponta a ponta com nossa plataforma de engajamento do cliente, e nossa equipe está entusiasmada em continuar a crescer globalmente, inclusive no Brasil”, comenta.



Tamaris atuou como country manager da Medallia no Brasil e desenvolveu programas de expansão de ecossistemas no mundo todo, incluindo Brasil e América Latina, em empresas como HP, Oracle, SAP, Autodesk, Infor e Amazon Web Services (AWS).



Considerada uma referência em ajudar negócios a escalarem com governança, foi premiada pelo projeto de expansão global da VTEX, onde liderou equipes em mais de três continentes.



Para 2025, a meta é seguir focando em inteligência artificial enquanto tecnologia, mas sempre como foco na experiência, engajamento e construção de relacionamento com o cliente.



“A personalização é um foco importantíssimo para nós. Além disso, valorizamos cada vez mais os dados que nos permitem ser uma empresa que ajuda outras organizações a serem centradas em seus clientes e atender em grande escala às necessidades dos consumidores”, relata.



Tamaris relata que a Twilio começou há cerca de um ano construindo um ecossistema de parceiros na América Latina. Ela, inclusive, fez parte desse projeto.

“Queremos continuar crescendo no mercado com importantes fornecedores de software independentes que integram soluções Twilio em suas ofertas, como VTEX, Track.co, Indecx, CRMBonus, Brasilfone e Dito”, exemplifica.



Tamaris é Conselheira Social, pela Go.New, participou do Advisory Board Program-Women, pela Saint Paul, e fez parte do Programa Diversidade em Conselho (PDeC), do IBGC. Mentora de startups e investidora no mercado de capitais desde 2007, é certificada como Master pela B3. Atua como investidora anjo pela BossaNova nos pools PrimoRico e Pool Ladies. Como membro da Academia Europeia de Alta Gestão, foi co-autora de livros sobre liderança humanitária, liderança feminina e ESG.