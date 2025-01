TIM adota IA para eficiência e qualidade de rede

A TIM passou a usar a Inteligência Artificial na sua rede para análise preditiva, com foco na eficiência operacional e na melhoria da qualidade do serviço providos para os clientes.

Os primeiros resultados apontam para mais de 85% de assertividade do modelo de predição baseado na IA. Isso significa, segundo a empresa, maior precisão nas intervenções preventivas de manutenção, evitando falhas operacionais, reduzindo custos e melhorando a confiabilidade do serviço.

Atualmente 100% da infraestrutura da rede de acesso da TIM conta com o suporte da IA para a predição de ações de manutenção.

“A TIM inova e sai na frente, mais uma vez, ao atrelar o uso da IA na manutenção da rede. Passamos a ter o suporte da inteligência artificial para prever possíveis falhas, antecipando a manutenção da infraestrutura e gerando a otimização de custos”, destaca o CTO da TIM Brasil, Marco Di Costanzo.

A utilização inédita da Inteligência Artificial realizando análises preditivas se mostrou eficaz por conta da capacidade do algoritmo em analisar grandes volumes de dados, automatizar tarefas repetitivas e oferecer insights em tempo real. Outro resultado apontado foi a redução de 15% das ações corretivas na rede, que agora passam a ser preditivas com a IA.

Todo o desenvolvimento do algoritmo do motor cognitivo foi feito pela TIM.

“Entendemos que é fundamental impulsionar a eficiência da rede por meio da aceleração do uso de inteligência artificial. Estamos trabalhando continuamente para identificar novas oportunidades com a tecnologia na TIM. Já temos mais de 100 casos de uso mapeados com uso da IA e GenAI na companhia e nosso objetivo é ser uma referência internacional para continuar a impulsionar a inovação no nosso mercado, colocando sempre o cliente em primeiro lugar”, ressalta a CIO da TIM Brasil, Auana Mattar.