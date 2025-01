Big techs em peso na posse de Trump

Os líderes das big techs compareceram em peso nesta segunda-feira (20), em Washington, da posse de Donald Trump, o 47º presidente dos Estados Unidos.Elon Musk (X e Tesla), Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), Sam Altman (OpenAI) e Sundar Pichai (Google) tiveram um local privilegiado da cerimônia, próximos à família e membros do novo governo de Trump.Até pouco tempo, o Vale do Silício, berço da inovação dos EUA, estava mais próximo do partido democrata. No primeiro mandato do republicano Trump, inclusive, ele era um crítico do fato de as big techs terem muito poder. Mais recentemente, chegou a ameaçar Zuckerberg de prisão.