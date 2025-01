Vittude atinge breakeven e ultrapassa 3,5 milhões de beneficiados

A Vittude, que atua no desenvolvimento e gestão de programas de saúde mental corporativa no Brasil, alcançou o breakeven e ultrapassou a marca de 3,5 milhões de vidas beneficiadas por suas soluções.



Desde a fundação, a empresa já recebeu mais de R$ 40 milhões em investimentos de fundos como Crescera Capital, Redpoint eVentures, Scale Up Ventures e Superjobs.vc.



Esses aportes impulsionaram a empresa a desenvolver soluções como o Deep Dive de Saúde Mental, diagnóstico detalhado para mapeamento de fatores psicossociais, e o Vittude Insights, plataforma de inteligência de dados que auxilia as empresas na gestão inteligente dos investimentos em saúde mental.



“Apenas 4% das empresas brasileiras possuem maturidade suficiente para estruturar programas de saúde mental estratégicos. Nosso papel é apoiar as organizações nessa jornada, oferecendo soluções robustas e acessíveis, baseadas em dados e conhecimento técnico, que impulsionem a transformação real nos ambientes de trabalho”, comenta a fundadora e CEO da Vittude, Tatiana Pimenta.



Segundo ela, o avanço da empresa reflete tanto o amadurecimento do mercado em relação à saúde mental quanto o impulso de novas regulamentações, como a Lei 14.831/24, que instituiu o Certificado de Empresa Promotora de Saúde Mental, e a atualização da Norma Regulamentadora No 1 (NR-1), que passou a exigir o gerenciamento de riscos psicossociais nas empresas.

Aliás, todas as ferramentas lançadas pela Vittude em 2024 foram pensadas para apoiar as organizações a responderem adequadamente às demandas da NR-1, enquanto constroem ambientes de trabalho mais saudáveis e sustentáveis.



A empresa é parceira estratégica de players como Grupo Boticário, Sodexo, Arcos Dourados e SAP.



“Nosso compromisso é oferecer não só a orientação estratégica, mas também as ferramentas que possibilitem às empresas cumprir suas obrigações de forma significativa. Implementar a saúde mental como prioridade vai além da obrigação legal; é uma postura de responsabilidade social que valoriza as pessoas e fortalece os negócios”, completa a empreendedora.