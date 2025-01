AWS lança região de infraestrutura no México

A Amazon Web Services (AWS), uma empresa da Amazon.com, anunciou o lançamento da Região México. A partir de agora, desenvolvedores, startups, empreendedores e empresas terão mais opções para executar suas aplicações e atender aos usuários finais a partir de data centers da AWS localizados no México.

A expectativa é investir mais de US$ 5 bilhões no México ao longo de 15 anos. A companhia também lançou o Fundo AWS InCommunities de US$ 300 mil em Querétaro para ajudar grupos, escolas e organizações locais a iniciar novos projetos comunitários.

AWS confirmou US$ 1,8 bilhão na ampliação e atualização da infraestrutura no Brasil . A decisão havia sido anunciada durante o re:Invent 24, que aconteceu em Las Vegas (EUA). Na ocasião, a

“Esse lançamento no México marca um passo significativo à medida que continuamos a expandir nossa infraestrutura e a oferecer inovação global em aprendizado de máquina (ML), inteligência artificial (IA) e outras tecnologias avançadas para nossos clientes”, comentou o vice-presidente de Serviços de Infraestrutura da AWS, Prasad Kalyanaraman.

Segundo ele, com acesso a uma infraestrutura segura e confiável, juntamente com o conjunto de tecnologias da AWS, essa nova região ajudará as empresas em todo o México a se situarem no centro da inovação em IA e ML.

A expectativa da empresa é que a construção e a operação contínuas da nova Região da AWS acrescentarão aproximadamente US$ 10 bilhões ao produto interno bruto (PIB) do México e apoiarão uma média de 7 mil empregos equivalentes a tempo integral anualmente, em empresas externas. Esses empregos, incluindo construção, manutenção de instalações, engenharia, telecomunicações e outros serviços dentro da economia mais ampla do país, farão parte da cadeia de suprimentos da AWS no México.

“Temos orgulho de aprofundar nossos investimentos no México para ajudar a apoiar a transformação dos negócios, promover talentos tecnológicos, desenvolver habilidades em nuvem e criar oportunidades de crescimento econômico”, acrescentou Kalyanaraman.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa da presidente do México, Claudia Sheinbaum, e autoridades do País. “Esse é um marco significativo na jornada de transformação digital do México. O investimento de mais de US$ 5 bilhões da AWS fortalecerá a infraestrutura tecnológica do México e abrirá novas oportunidades de inovação, crescimento econômico, inclusão digital e criação de empregos”, aponta o secretário de Economia do México, Marcelo Ebrard.



Com a Região AWS México (Central), a AWS tem 114 Zonas de Disponibilidade em 36 regiões geográficas, com planos anunciados para lançar mais 12 Zonas de Disponibilidade e mais quatro Regiões na Nova Zelândia, Reino da Arábia Saudita, Taiwan e Nuvem Soberana Europeia da AWS. As regiões da AWS são compostas por zonas de disponibilidade que colocam a infraestrutura em locais geográficos separados e distintos.