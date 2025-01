TIM e Alcoa levam inclusão digital a comunidades remotas da Amazônia

A Alcoa, player de produção de alumínio, está levando inclusão digital e social para cerca de 1 mil moradores de regiões remotas de Juruti, no oeste do Pará.

A cobertura 4G, que incluiu serviços de voz e internet, é um desdobramento da parceria com a TIM Brasil, e abre novas oportunidades de acesso a educação, saúde e novos serviços para as famílias na região, beneficiando as comunidades de Prudente, Batata, Surval, Maravilha, Alto Alegre e São Raimundo do Mentai.

O desafio de levar conectividade 4G para uma região remota, sem acesso à internet, foi possível por meio da solução móvel Flextower da operadora, que engloba duas antenas com cobertura média de até quatro quilômetros de distancia, placas fotovoltaicas e um banco de baterias de longa duração, que permite manter o funcionando 24 horas por dia.

“Queremos que o impacto dessa parceria estratégica seja duradouro e capaz de transformar a realidade local de forma positiva e sustentável. A conexão permite que jovens e adultos agora tenham acesso a um mundo de informações antes de difícil acesso ou até mesmo inacessível para alguns”, destaca o diretor de Compras da Alcoa Brasil, Marcio Fávero.