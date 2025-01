Procempa inicia modernização de Data Center

A Procempa iniciou a modernização do Data Center Principal (DC1), localizado na sede da avenida Ipiranga. O processo, denominado retrofit, busca adequar o DC1 às necessidades atuais de segurança, espaço e eficiência, geradas pela enchente de maio.

A previsão é que as obras sejam concluídas em maio de 2025. Enquanto isso, os sistemas da Companhia continuarão operando normalmente.

"Esse trabalho é fundamental para manter a qualidade dos sistemas que sustentam a saúde, a segurança e outros serviços que impactam diretamente a vida dos cidadãos", explica a diretora técnica da Procempa, Débora Roesler.

O projeto prevê a transferência dos equipamentos de processamento e armazenamento de informações para uma sala cofre. A expectativa é garantir maior segurança contra desastres climáticos. A Procempa também implementará sistemas de redundância, iniciativa que garante a disponibilidade e funcionamento dos sistemas, mesmo em caso de falhas e incidentes.

Entre as mudanças, estão também a ampliação do espaço físico, com um aumento de aproximadamente 25 m², o que permitirá a instalação de novos equipamentos; a adequação da rede elétrica para suportar maiores demandas; a atualização do sistema de climatização e ajustes no sistema ininterrupto de fornecimento de energia.