CVC Comunitá anuncia investimento de R$ 1 milhão na foodtech Alloy

O Corporate Venture Capital Comunitá, parceria entre cooperativas de crédito do Sicredi e a Ventiur Smart Capital, anunciou um investimento na Alloy, startup que desenvolve soluções completas para o setor de gastronomia.

O aporte será de R$ 1 milhão na foodtech, que passará a fazer parte do seu programa de aceleração, que inclui mentoria e conexões estratégicas para impulsionar seu crescimento.

“Esse aporte colocará a startup em um novo patamar, com aprimoramento de tecnologia, aumento de performance dos times de marketing e vendas e ampliação da operação. Atualmente, a empresa está presente em todos os estados brasileiros com um modelo de negócio SaaS para pequenas e médias empresas”, celebra o CEO da Alloy, Nareo de David.

O investimento prevê auxílio na gestão interna (financeira e contábil), gestão de equipes e ações voltadas à eficiência operacional tecnológica. Também serão realizadas ações em conjunto com as cooperativas envolvidas no Comunitá, gerando valor aos seus associados e aumento na base de clientes da Alloy.

O diretor-executivo da Sicredi Região Centro RS/MG, Luiz Alberto Machado Lopes , comenta que o aporte na Alloy está diretamente conectado ao objetivo do programa de impulsionar startups que tragam ganhos para seus associados.

“O Comunitá investe em empresas que entregam soluções para as comunidades em que estão inseridas, e a Alloy cumpre esse papel, fornecendo uma ferramenta que ajuda os empreendedores a gerirem melhor os seus negócios”, diz.

A gestora do Comunitá na Ventiur, Mayara Colombo, comenta que a resiliência da Alloy e a aceleração de seus resultados a credenciaram a receber investimento e participar do programa.

Durante a pandemia, a foodtech foi eficiente e ágil para adaptar seu produto, passando de um foco exclusivo em fidelidade para um enfoque em delivery, e concentrando-se mais no setor de food service do que no varejo. A startup também possui um histórico de crescimento de clientes e indicadores importantes, como aumento de dez vezes da receita desde a transformação do negócio.

“A empresa demonstra toda essa força, com um produto completo em relação aos concorrentes e que poderá beneficiar ainda mais os associados do Sicredi”, avalia.

Sobre o CVC Comunitá

O Comunitá é o veículo de investimento e aceleração de startups das cooperativas Sicredi Pioneira, Caminho das Águas, Região Centro RS/MG e Norte SC. Tem como objetivo contribuir com o crescimento das comunidades, dos associados e das cooperativas do Sicredi por meio do fomento à inovação.

Em parceria com a Ventiur, aceleradora responsável por operacionalizar o processo de seleção e aceleração dos negócios investidos, o Comunitá já aportou mais de R$ 2 milhões desde 2022, ano em que foi lançado.