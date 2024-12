Societário Digital capta até R$ 1,5MM, 101º investimento da Ventiur

Ao apagar das luzes de 2024, a Societário Digital, que simplifica a gestão de livros societários digitais, acaba de receber o aporte de R$ 500 mil, e que pode chegar a R$ 1,5 milhões, da Ventiur Smart Capital.

A operação inaugurou a primeira rodada de captação da Legaltech e é a centésima primeira investida da Ventiur. Com a captação, a startup vai acelerar seu crescimento e desenvolver soluções complementares ao negócio.

“Após diversas análises realizadas na startup, ficamos seguros em deliberamos pelo investimento. É um bom momento de mercado, onde existe demanda e um apelo crescente por soluções que consigam apoiar organizações que necessitam digitalizar os livros societários e organizar informações no que tange a governança de suas estruturas societárias”, comenta o head de Investimento em Startups da Ventiur, Rodrigo Pimenta.

LEIA TAMBÉM: Inscrições para Startup Competition 2025 são prorrogadas

Outro fator positivo, afirma, é a grande experiência dos fundadores no mercado em que estão atuando. “Eles demonstram grande conhecimento e desenvolveram uma solução que resolve a dor do público alvo, além de terem diferenciais claros comparado a outras soluções”, acrescenta.

A startup marca o 101º investimento da Ventiur, e a segunda legaltech do portfólio. O aporte parte de R$ 500 mil e o contrato prevê o aporte de até R$ 1,5 milhão conforme alcance das metas de crescimento.

Desde junho de 2021, com a entrada em vigor da Instrução Normativa nº 82 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), os livros societários de Sociedades Anônimas (S/As) e Cooperativas passaram a ser obrigatoriamente digitais.

No entanto, atualmente, apenas 3% das companhias no Brasil utilizam plataformas digitais para a gestão de suas escriturações sociais, enquanto 97% ainda recorrem a livros físicos ou soluções paralelas, que não garantem segurança, confiabilidade e inviolabilidade dos dados.

Nesse contexto, a Societário Digital (SD) se tornou uma plataforma pioneira no Brasil a oferecer uma solução completa para a gestão de documentos societários digitais. Fundada em maio de 2021, a legaltech combina expertise jurídica e tecnológica para automatizar processos e garantir a conformidade com a legislação vigente.

"A gestão societária digital é mais fácil, segura e eficiente, mas exige um cuidado especial na transição do físico para o digital", explica Caroline Vasconcellos, advogada fundadora e CEO da Societário Digital. "Focamos nossa atenção na usabilidade e criamos um sistema simples, intuitivo e funcional para facilitar ao máximo essa migração, garantindo uma experiência única para nossos clientes", complementa.

Com funcionalidades como controle de acesso com diferentes níveis de permissão, automação com segurança jurídica, solicitações de assinaturas digitais seguras e integração com as Juntas Comerciais que já possuem API para autenticação de livros, a plataforma otimiza a gestão societária e melhora a governança corporativa e compliance societário.

O investimento

A Ventiur conheceu a empresa em um evento promovido pela Ladies in Tech, em março de 2024, através de uma apresentação do seu pitch.

“Estamos extremamente felizes em saber que uma integrante da nossa comunidade foi investida pela Ventiur, após se conectarem durante o Ladies Summit 2024. Esse é mais um exemplo do impacto transformador da nossa rede, mostrando que, juntas, conseguimos abrir portas, criar oportunidades e impulsionar histórias de sucesso”, celebra Aline Busch, Diretora e co-fundadora do Ladies In Tech.

A Startup participou do Programa Capital Empreendedor que é promovido pelo Sebrae e que visa apoiar empreendedores na jornada de estruturação e busca por investimento. A Ventiur vem sendo parceira da entidade na execução do programa há seis anos e, neste tempo, investiu em 22 startups que participaram do programa.

A Ventiur Smart Capital é uma das principais investidoras de startups do Brasil. Fundada em Porto Alegre (RS), em 2013, está presente em todas regiões brasileiras e tem filiais em São Paulo, Recife, Curitiba e Macapá (AP). Em seus 12 anos no mercado, com mais de 500 investidores, já investiu R$ 40 milhões em mais de 100 startups, com oito exits concluídos.