Construtora All Wert investe mais de R$ 300 mil em solução de IA

A All Wert, construtora de Santa Catarina, apresentou, em Balneário Camboriú (SC), sua nova inteligência artificial (IA) voltada ao setor imobiliário.

Batizada de “All”, a tecnologia será utilizada em plantões de vendas presenciais e no atendimento remoto via WhatsApp, funcionando como uma assistente virtual para fornecer informações e imagens dos empreendimentos de forma prática e ágil.

O investimento no projeto ultrapassou R$ 300 mil.

O anúncio foi realizado durante um evento que reuniu cerca de dois mil corretores imobiliários no Expocentro. A tecnologia, desenvolvida em parceria com a startup brasileira Euvatar, inclui recursos como corpo, rosto, voz e cognição, além de funcionalidades como realidade aumentada para visualização de imóveis.

A inovação está alinhada ao posicionamento da construtora, que busca integrar modernidade e sofisticação em seus empreendimentos. Um dos exemplos é o All Resort, localizado em Porto Belo (SC), que contará com o primeiro campo de golfe iluminado da América Latina e um complexo de lazer exclusivo. A IA “All” promete enriquecer a experiência de clientes e oferecer suporte avançado para corretores.

No evento, também foi anunciado o pré-lançamento do Terra All Resort, um novo projeto composto por duas torres de oito andares e 300 apartamentos.

“A All Wert sempre acreditou que a inovação deve estar presente em todas as etapas do mercado imobiliário, desde a concepção dos empreendimentos até a experiência final do cliente”, afirma Richard Schwambach, CEO da construtora. “Essas inovações, que começam agora com foco na experiência dos clientes e dos corretores, refletem a mesma visão que guia nossos canteiros de obras e a proposta de valor dos nossos empreendimentos”, acrescenta.