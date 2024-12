O South Summit Brazil prorrogou as inscrições para a Startup Competition até dia 23 de janeiro de 2025.

O programa é gratuito e aberto para startups do Brasil e do exterior que desejam se candidatar para apresentar seus negócios e participar de uma jornada de desenvolvimento, com foco em conexões estratégicas.

Reconhecida como um dos principais pilares do evento, a competição atraiu mais de 2 mil startups na edição de 2024. Em 2025, os participantes selecionados terão acesso ao Startup Program, com benefícios como sessões de pitch reverso com fundos renomados, matchmaking com investidores, mentoria especializada e descontos com parceiros.

A indicação terá como base critérios como inovação, escalabilidade, viabilidade, equipe e investibilidade. As 50 startups finalistas terão a oportunidade de se apresentar no palco, participando de rodadas de negócios com investidores e grandes corporações, além de integrar uma rede exclusiva e agendar reuniões 1:1 com investidores e empresas.