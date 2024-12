Cidade Empreendedora mobiliza ecossistemas no interior do RS

Mais de 20 ecossistemas de inovação já foram ativados em municípios de diferentes regiões do Rio Grande do Sul e cerca de dez Leis Municipais de Inovação foram implementadadas entre 2019 e 2024.

Esses são resultados do Programa Cidade Empreendedora, realizado pelo Sebrae RS, que tem mobilizado lideranças locais e estruturado políticas públicas voltadas à inovação, promovendo transformação social e econômica no interior do Estado.

“Um dos destaques do programa é o trabalho para criar movimentos emergentes de inovação no interior do Estado, integrando poder público, empresas, universidades e sociedade civil. Mais de 10 leis de inovação, foram construídas com os ecossistemas e aprovadas”, conta a coordenadora do Programa Cidade Empreendedora, Fernanda Dall'Agnol.

Um exemplo é Ijuí que, a partir de 2025, contará com um fundo com recursos exclusivos para a área inovação, previsto na Lei Municipal nº 7.510/2023. A mesma lei criou o Conselho Municipal de Inovação, já em atividade, e possibilitará a implantação de um sandbox regulatório, que dará suporte jurídico para o teste de novas tecnologias no município.

"O Sebrae foi um dos parceiros que mais nos ajudou a ganhar tração e velocidade na área de inovação e empreendedorismo na cidade. Ijuí já possuía iniciativas embrionárias em inovação, mas com agora conseguimos estruturar nosso ecossistema de inovação”, conta o coordenador de Inovação do Município de Ijuí, Cristiano Goi Palharini.