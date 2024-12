A iProov, fornecedora de soluções baseadas em ciência para verificação de identidade biométrica, anunciou a integração de sua plataforma de autenticação biométrica ao Microsoft Entra ID.

A ideia é proporcionar segurança aprimorada a mais de 345 milhões de usuários em todo o mundo.

As organizações agora podem usar a tecnologia biométrica da iProov como um fator de autenticação primário ou secundário. Isso é importante para verificar as identidades dos colaboradores ao acessarem estações de trabalho por meio de login do Windows, em terminais compartilhados, para acesso físico a edifícios, bem como em um ambiente de navegador fora do escritório.

LEIA TAMBÉM: DB é premiada por solução de automação com IA



A fraude na integração representa uma ameaça comprovada aos empregadores, pois permite que atores mal-intencionados obtenham acesso a sistemas e dados confidenciais sob o pretexto de serem funcionários legítimos. , pois permite que atores mal-intencionados obtenham acesso a sistemas e dados confidenciais sob o pretexto de serem funcionários legítimos.

De acordo com o Relatório de Investigações de Violação de Dados da Verizon de 2023, 81% das violações de dados envolveram credenciais comprometidas, destacando a vulnerabilidade das organizações a ataques que exploram identidades roubadas ou fabricadas.