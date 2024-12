Rio Grande do Sul sediará cerimônia do Prêmio iBest em 2025

O Rio Grande do Sul foi o estado escolhido para ser o anfitrião da cerimônia de entrega do Prêmio iBest 2024, que reconhece os maiores e melhores influenciadores e criadores de conteúdo digitais, plataformas e canais da atualidade, distribuídos em 108 categorias.

Na última edição recebeu mais de 30 milhões de usuários únicos em suas plataformas de votação e redes sociais.

Pela primeira vez o evento será realizado fora do eixo central do país e já chega à capital gaúcha, Porto Alegre, com dois dias de programação. O primeiro dia será dedicado a atividades pautadas nas discussões sobre sustentabilidade, mudanças climáticas e os aprendizados pós-enchente; e o segundo dia terá a cerimônia de premiação dos melhores do país.

“O brasileiro tem uma forte conexão com os influenciadores digitais. Com a iniciativa de levar a premiação para o Rio Grande do Sul, podemos apoiar e participar do processo de reconstrução do Estado, impulsionado por toda a força de comunicação dos criadores e influenciadores que impactam diariamente milhões de pessoas”, comenta o CEO do iBest, Marcos Wettreich.

O governador Eduardo Leite comenta que essa é uma oportunidade importante para quem vai receber o reconhecimento do iBest e, também, para o Estado. "Vamos mostrar o que estamos fazendo em relação às questões climáticas, além de como anda a superação do Estado e de sua população após os desafios que o ano de 2024 nos trouxe”, afirmou.