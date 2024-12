Stefanini anuncia mudanças no comando da América Latina

Com o objetivo de duplicar o Grupo Stefanini nos próximos anos, a multinacional brasileira intensificará seu plano de crescimento tanto orgânico quanto por meio de aquisições.

Até 2027, a empresa estima um investimento de R$ 2 bilhões em M&A, com foco em empresas que tenham sinergia com as principais áreas de atuação da companhia, como banking, cloud, cyber, marketing, manufatura e varejo, que serão “turbinadas” com a inteligência artificial, na qual a empresa investe há mais de 14 anos.

Para fortalecer áreas e negócios estratégicos na América Latina, a empresa promoveu mudanças no time. O atual CEO Latam, Damian Mendez, assume como CEO da unidade Latam Digital Hub do Grupo Stefanini, que busca impulsionar o nearshore e as iniciativas de M&A nos países da região.

“No comando de Latam há cinco anos, Damian teve um papel fundamental na melhoria dos resultados regionais, com uma média de 25% ao ano. Por seu perfil de liderança e compromisso com o grupo, ele é o executivo ideal para comandar uma unidade tão estratégica como a Latam Digital Hub”, afirma Marco Stefanini, fundador e CEO global do Gupo Stefanini.

Com isso, o atual country manager do Cone Sul, Rodrigo Stefanini, foi nomeado CEO Latam. Nos últimos três anos, o executivo quadruplicou o faturamento da Stefanini no Chile, e a previsão para 2024 é de um crescimento superior a 40% em relação ao ano anterior.

Na Argentina, Rodrigo tem realizado movimentos semelhantes para ampliar o market share do grupo. Atualmente, sua principal meta é desenvolver novos projetos que auxiliem os clientes em processos contínuos de transformação digital impulsionados por IA.