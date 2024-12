Instituto Caldeira realiza AI Day nessa quarta-feira

O potencial da Inteligência Artificial para transformar os negócios é tema do AI Day, evento imersivo realizado pelo Instituto Caldeira que aocntece nessa quarta-feira (11), na sede do hub de inovação gaúcho, em Porto Alegre.

O AI Day acontecerá em espaços variados dentro do Instituto Caldeira, permitindo uma programação diversificada e interativa, com talks, painéis expositivos, apresentações de cases, aulas abertas com especialistas e momentos descontraídos de networking.

Entre os convidados, o vice-presidente Latam da C3.AI, Honorio Padrón, que participa pela primeira vez de um evento no Brasil; diretor de IA, Dados e Automação da IBM Brasil, Thiago Viola, o escritor e Partner da 3G Radar, Ricardo Geromel e o diretor executivo do MIT, David Cavallo.

O AI Day é co-realizado pelo Caldeira, Fiergs e Embrapii, e conta com o Jornal do Comércio como mídia partner e o patrocínio da Meta.

"Nossa ideia é criar uma oportunidade de explorar as últimas tendências e soluções em AI, conhecer as práticas que estão moldando o futuro da nossa sociedade, e saber como as empresas estão utilizando ferramentas e conhecimentos como oportunidades de crescimento e eficiência", comenta Pedro Valério, diretor executivo do Instituto Caldeira.

No final de setembro, o Caldeira realizou uma missão ao Vale do Silício, na Califórnia, que teve como foco justamente visitas a empresas líderes e conversas com especialistas em inteligência artificial, e pensamos em trazer esse debate para a nossa comunidade. “Queremos falar sobre como a aplicação da inteligência artificial está impactando globalmente startups, indústrias, iniciativas educacionais e de impacto social, e mostrar o que podemos aprender com cases na prática", ressalta.