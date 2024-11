Positiv.a é escolhida para aceleração do BNDES Garagem

Uma das 50 startups eleitas para tração da 3ª Edição do BNDES Garagem é uma empresa que já ajudou a evitar a poluição de 2,7 bilhões de litros de água e reinseriu mais de 72,9 toneladas de plástico virgem e 42, toneladas de papel reciclado.

A positiv.a, especializada em produtos ecológicos de limpeza e autocuidado do Brasil, vai participar da próxima edição da iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social que conta com o apoio e suporte do Quintessa, ecossistema de soluções para os desafios sociais e ambientais centrais da sociedade.

“A escolha da positiv.a para o programa de tração reforça que estamos no caminho certo, transformando o setor de produtos de limpeza e autocuidado”, celebra o CEO da empresa, Leandro Menezes.

Criada em 2016, a empresa possui linha completa de lavanderia, cozinha, higiene pessoal e autocuidado, com embalagens circulares de plásticos e papéis 100% reciclados. Certificada pelo Sistema B desde 2017, é reconhecida como uma das 10 startups mais conscientes pelo Movimento Capitalismo Consciente Brasil.

Em dezembro de 2023, a positiv.a realizou a maior rodada de equity crowdfunding do país, no valor de R$ 8,3 milhões.



De 2021 a 2023, o BNDES Garagem atendeu 134 negócios de impacto em todas as regiões do Brasil. Até 2028, o programa quer impulsionar 400 empresas e continuar contribuindo com o desenvolvimento do ecossistema de impacto positivo.

Serão nove etapas com apoio individual de especialistas, acesso a mentores para aconselhamento e resolução de desafios, conteúdos sobre inovação, empreendedorismo e impacto, serviços gratuitos e subsidiados. Na vertente de tração, o programa é direcionado a empresas que já possuem atuação, mas precisam amadurecer a gestão e acelerar o crescimento.

Ao final da aceleração, em abril de 2025, as cinco startups que se destacarem em tração, serão vencedoras e vão receber prêmios de R$ 60 mil a R$ 150 mil.

“Com a aceleração do BNDES Garagem e um portfólio de produtos mais acessível, a positiv.a executará novas alternativas de crescimento em canais não tradicionais, buscando aumentar sua base de clientes”, afirma Menezes.