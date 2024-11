ESG Now vai apoiar plano de ação Climática de Porto Alegre

A ESG Now, startup que oferece soluções na área de sustentabilidade, firmou parceria com a Prefeitura de Porto Alegre para auxiliar na execução do Plano de Ação Climática (PLAC). A plataforma da startup permitirá à Prefeitura digitalizar a gestão e o monitoramento dos objetivos, metas, indicadores e ações que compõem o PLAC, resultando em maior controle sobre os prazos e responsabilidades.

Os dados coletados irão permitir a identificação e correção de forma ágil de riscos relacionados ao cumprimento integral do plano até 2050.

O anúncio oficial da parceria foi feito durante a 29ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP29), que acontece no Azerbaijão. Na oportunidade, a diretora de Projetos e Políticas de Sustentabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre, Rovana Reale Bortolini, destacou que POA será a primeira capital brasileira a contar com esse tipo de plataforma, que irá realizar todo o monitoramento das ações que envolvem o PLAC.

Isso inclui o escopo de 30 ações e subações que devem ser desenvolvidas pelas secretarias de governo envolvidas no Plano pelos próximos 25 anos.

“Com a plataforma da ESG Now teremos todas as informações relacionadas às ações que envolvem as mudanças climáticas reunidas em um só lugar, o que garante um maior alinhamento e contribui para maior transparência e governança da informação”, pontuou Rovana.

Ela disse ainda que a plataforma vai auxiliar o poder público no acompanhamento dessas métricas.

"Todo esse trabalho que estamos fazendo é para que em 2050 tenhamos uma cidade de baixo carbono e adaptada às mudanças climáticas”, disse.

A plataforma está em fase final de modelagem. Equipes da Prefeitura e da startup trabalham nos detalhes finais da solução, que deve entrar em operação nas próximas semanas. Feito isso, todas as secretarias envolvidas terão acesso às métricas e metas para que possam acompanhar o andamento do trabalho e coloquem os dados relacionados às suas ações.

O primeiro contato da Prefeitura com a plataforma da ESG Now ocorreu durante a última edição do South Summit Brazil. Naquela ocasião a equipe da Secretaria do Meio Ambiente conheceu a solução e propôs um desafio aos empreendedores, para que pudessem adaptar a solução para o setor público, com foco na utilização do Plano de Ação Climática.

“Sabíamos que iríamos precisar de uma ferramenta de monitoramento do PLAC e apresentamos nossa necessidade para a startup. A partir daí eles começaram a modelar a solução e apresentaram o projeto”, relembra a gestora.

O PLAC da capital gaúcha é dividido em 3 eixos: POA Baixo Carbono, POA Resiliente e POA Verde e Azul, incluindo desde ações de descarbonização na mobilidade urbana até a reestruturação dos sistemas de proteção contra cheias.

O CEO da ESG Now, Elias Neto, comenta que os desafios para a execução do PLAC até 2050 são muitos, mas essenciais para uma cidade resiliente, sustentável e de baixo carbono.

“Porto Alegre tem potencial para se tornar referência em execução ágil e eficaz de planos de adaptação à mudança do clima. Todos os municípios e estados do Brasil têm obrigação legal de elaborar e implementar estes planos, e um de nossos papéis na ESG Now é apoiar esta transição, aliando tecnologia e gestão”, relata.

Fundada em julho de 2021, a ESG Now foi criada para ajudar as organizações a progredir em suas jornadas de sustentabilidade, dos primeiros passos à excelência. Para isso, combina tecnologia e conhecimento em soluções que incluem a gestão e o monitoramento da estratégia ESG (objetivos, metas e KPIs e planos de ação), automação de reportes ESG e do inventário de emissões de carbono, além da digitalização da gestão da cadeia de valor.



Com mais de 140 clientes em sua base, a ESG Now está impulsionando a jornada de sustentabilidade de organizações de diferentes segmentos e portes, como agronegócio, indústrias de transformação e varejo. A parceria com a Prefeitura de Porto Alegre marca o início da atuação junto ao setor público.