South Summit Brazil anuncia Wagner Lopes como country manager

Após o anúncio da sua quarta edição, que acontecerá em abril de 2025, no Cais Mauá, em Porto Alegre, o South Summit Brazil anunciou Wagner Lopes, atual COO, como country manager. Essa é uma nova posição estratégica que está sendo criada, em alinhamento com o momento global do South Summit.

Outra notícia é que o atual diretor-executivo (CEO) do evento, Thiago Ribeiro, está se despedindo da organização e partirá para novos desafios. Ribeiro teve papel fundamental na construção do evento e é um nome importante da comunicação e do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul.

"O Thiago sempre fará parte da família South Summit, uma vez que teve uma participação muito importante em todo o processo, da atração do evento até a entrega do último ciclo. Torcemos pelo seu sucesso com a certeza de que, mesmo com outro chapéu, sempre estará conosco, ajudando e contribuindo, não só com o South Summit Brazil, mas também com todo o nosso ecossistema", afirmou o presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf.

Sobre a escolha de Wagner Lopes para esse novo papel, o executivo ressalta que ele tem sido uma importante liderança desde a vinda do South Summit para o Rio Grande do Sul, tendo dividido um papel-chave de gestão executiva do evento ao lado de Thiago desde o início.

"Trata-se de uma sucessão natural que nos dá segurança de continuidade do trabalho que nos trouxe até aqui. Neste novo papel terá como foco continuar o desenvolvimento do evento que há três anos tem sido reconhecido como o principal ponto de encontro do ecossistema de inovação da América Latina, além de preparar a organização para esse novo ciclo de crescimento”, diz.

O presidente do Conselho de Honra do South Summit Brazil, Jorge Audy, chancela que a escolha de Lopes para tomar frente na liderança executiva do evento é o caminho natural. “Além de um gestor que conhece o South Summit Brazil em cada detalhe desde que este não passava de um sonho, Wagner vêm se tornando uma liderança cada vez mais reconhecida para o ecossistema de inovação, local e nacionalmente”, diz.

Wagner Lopes é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e possui Mestrado em Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade pela mesma universidade. Anteriormente à posição de COO, Lopes atuou na gestão de portfólio da Venture Builder do Grupo Four, grupo de empresas especialistas na construção de plataformas e ecossistemas digitais cujo principal investidor é José Renato Hopf. Lopes teve ainda passagem pela Câmara Americana de Comércio (Amcham).

A organização recentemente reforçou seu time de liderança interna, com especial atenção às áreas de Partnership, Produção, Comunicação e Marketing e Startups. A área de Partnership, por exemplo, passa a ser liderada por Bruno Veronezze, com passagens por empresas como Heineken, Rock in Rio, Dream Factory, Philip Morris, Claro, e Sky.