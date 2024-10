South Summit Brazil 2025 será no Cais; dobramos a aposta, dizem líderes

“Dobramos a aposta no Cais Mauá". Essa foi a frase mais repetida na noite desta quarta-feira (30) no lançamento da quarta edição do South Summit Brazil 2025. Com o tema Beyond Resilience, o evento está confirmado e acontecerá de 9 a 11 de abril, no Cais Mauá, em Porto Alegre.

“Essa edição será uma janela para o mundo nos ver fortes e unidos”, destacou o presidente do Comitê de Honra do South Summit, Jorge Audy.

O motivo do reforço é claro. Depois das enchentes, que afetaram seriamente a cidade e, especialmente, o local onde acontece tradicionalmente o evento, no Cais Mauá, próximo ao Guaíba, havia dúvidas sobre o próximo destino do encontro, que reúne inovadores e empreendedores de todo Brasil, e do mundo.

Mas, para os líderes responsáveis por trazer esse evento para Porto Alegre, não houve dúvida. “Não queríamos outra opção, até porque, o que nos faz diferentes, é poder fazer o South Summit ali naquele local. Eu disse para o governador que estava confiante em manter, e ele foi muito feliz em reforçar isso dizendo que precisamos mesmo ter essa ousadia”, relembra José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil. O encontro tem como correalizadores o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a IE University.

A mudança para o mês de abril, geralmente com temperaturas mais amenas, já era congitada desde 2024, quando fez muito calor. "Os eventos ao ar livre trazem essa possibilidade única de as pessoas estarem caminhando e, de repente, encontrarem um bilionário internacional transitando ali, um nerd, um palestrante internacional ou uma personalidade que eles nunca imaginariam poder parar e conversar. Mas, claro, tem os seus riscos, justamente, por ser ao ar livre. Achamos que vale a pena", reforça o gestor.

O diretor Latam do South Summit Brazil, Eduardo Lorea, fez um agradecimento especial. “Queremos agradecer vocês por seguirem esse sonho, essa aliança que está nos permitindo avançar em todos os campos. O South Summit Brazil não é um evento de inovação que olha só para o econômico, ele olha para a inovação como um motor para a economia, para o social e para o ambiental. E mais do que nunca, depois de tudo que a cidade passou, a gente reforça essa convicção e vamos seguir trabalhando nesse sentido”, comentou

LEIA TAMBÉM: Quatro startups brasileiras serão selecionadas para SXSW

A edição 2025 projeta receber 24 mil pessoas, e o tema da resiliência estará presente em diversos painéis e ações. O evento de apresentação acontece no Pontal, e reunir o ecossitema de inovação gaúcho, mostrando realmente esse sentimento de fazer as coisas acontecerem, apesar dos desafios.

“Estávamos certos quando apostamos no Cais Mauá e na inovação. O South Summit é da cidade, do Rio Grande do Sul e do Brasil”, Sebastião Melo, prefeito da Capital.

Entre os nomes anunciados pelo COO do South Summit Brazil, Wagner Lopes, está Thaddeus Pawlowski, Partners in Public Design, e de Nova Iorque (EUA). Ele é Urban Designer para cidades resilientes. "O evento estará totalmente conectado com o momento e a necessidade do Estado que há três anos nos recebe aqui. E sempre olhando para o local, mas com uma perspectiva global, trazendo nomes internacionais para contribuírem com esse debate", reforça Lopes.

Também foram confirmados Pedro Mac Dowell, CEO e fundador da QI Tech, Raquel Maia, RMCIA 360 e Grazi Mendes, Head de DEI da Thoughtworks.

O tema de ESG estará mais presente nessa edição. “A cada edição tentamos fazer um evento um pouco maior, trazendo cada vez mais nomes internacionais e olhando melhor para as temáticas sociais. O Women in tech, liderado pela Luiza Helena Trajano, fez muito sucesso ano passado, e traremos novamente. Também queremos ampliar o número de speakers mulheres”, reforça Hopf.

O governador Eduardo Leite disse que a realização do South Summit já está consolidada como uma alavanca para novos negócios e conexões para o desenvolvimento do Estado a partir de uma nova economia.

"Com as dificuldades que estamos atravessando, a janela de oportunidades aberta pelo South Summit se torna ainda mais relevante e vai ser direcionada para a recuperação. Vamos garantir que a próxima edição aconteça e ajude a mostrar a capacidade de superação, a resiliência e a vocação empreendedora do Rio Grande do Sul", disse.

O South Summit Brazil 2025 segue o mesmo formato de sua última edição, ocupando quatro armazéns do Cais Mauá, em um total de 38.000 m² de área útil.

A região do Cais Mauá já havia recebido cerca de R$ 3,5 milhões de investimentos para a sua revitalização e, com isso, poder sediar o South Summit Brazil desde a sua primeira edição. Agora, claro, muito desse trabalho, e investimentos, precisarão ser refeitos.

“A área dos armazéns não teve danos estruturais, o que é muito importante para que a gente possa fazer o evento, ou seja, não tem nada que inviabilize a realização. Mas, tem problemas no guarda-corpo, no piso e na rede de esgoto. Algumas portas foram arrancadas com a forças da águas, e fizemos uma limpeza brutal no local”, conta o CEO do South Summit Brasil, Thiago Ribeiro. O investimento virá da iniciativa privada, da própria organização do evento e dos parceiros.

“O South Summit é muito mais que um evento, é uma causa, um movimento, e todas essas pessoas que estão aqui hoje compraram essa tese e vão nos ajudar a fazer o South Summit dos South Summits.

A edição passada



O South Summit Brazil de 2024, que aconteceu entre 20 e 22 de março, reuniu 23,5 mil pessoas, de 55 países, e fundos de investimento com mais de 213 bilhões de dólares. O evento recebeu mais de 900 investidores, 140 fundos de investimento nacionais e internacionais, mais de 800 palestrantes, 7 mil empresas e mais de 3 mil startups.