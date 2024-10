Quatro startups brasileiras serão selecionadas para SXSW

O Instituto Caldeira, a Dell Technologies e a Intel vão repetir a colaboração já realizada no ano passado na campanha Let's Go To SXSW, para levar quatro startups brasileiras para participar do festival South by Southwest, em Austin, no Texas, com tudo pago.

As inscrições estão abertas até o dia 10 de novembro, e startups de todo o Brasil podem participar da seleção. Um dos principais e mais cobiçados eventos de inovação do mundo, o SXSW é conhecido por suas conferências que celebram a convergência entre tecnologia, educação e cultura. Em 2025, o festival acontece entre os dias 7 e 15 de março.

As startups serão selecionadas por meio de uma competição: a partir da inscrição online, 20 empresas serão escolhidas pelo Instituto Caldeira para avançar para a próxima etapa, com base nos critérios de Escalabilidade, Impacto Potencial, Tecnologia e Time (ter mulheres no quadro executivo e trabalhar de alguma forma com impactos socioambientais serão considerados diferenciais).

As 20 startups selecionadas seguem para o Pitch Competition, em que se apresentam para uma banca avaliadora, que vai eleger as quatro startups que poderão enviar um representante ao SXSW com tudo pago. O resultado final será anunciado no dia 18 de dezembro.

O representante de cada startup vai receber passagem aérea de ida e volta (saindo de qualquer localização no Brasil), transporte do aeroporto para o hotel e vice-versa, hospedagem, ingresso para o SXSW, e ajuda de custo para alimentação. Faz parte da programação da viagem uma visita ao headquarter da Dell, para relacionamento com os executivos e contato com o que há de mais recente nas soluções tecnológicas da marca.