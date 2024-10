"Estamos entusiasmados em colaborar com a Fiergs, diz Valério, do Caldeira

“Estamos entusiasmados em poder colaborar mais com as iniciativas da Fiergs e construirmos juntos propostas de valor para o desenvolvimento da nossa indústria”. Dessa forma o CEO do Instituto Caldeira, Pedro Valério, comentou a fala do presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, sobre o interesse de aproximação com o hub de inovação gaúcho.

entrevista Fernando Albrecht e Guilherme Kolling, do Jornal do Comércio, Bier disse que a inovação é prioridade em seu mandato de três anos, que iniciou em julho deste ano, e comentou as negociações para estar mais perto do Caldeira. Emaos jornalistas, do, Bier disse que a inovação é prioridade em seu mandato de três anos, que iniciou em julho deste ano, e comentou as negociações para estar mais perto do Caldeira.

“Estamos em conversas para levar uma parte do Instituto Caldeira para dentro da sede da Fiergs. Sesi e Senai têm dinheiro para inovação, e é tudo que precisamos. Fizemos um levantamento onde vimos que 95% das indústrias do Rio Grande do Sul têm até 50 funcionários. E essas indústrias precisam que a Fiergs, o Sesi e o Senai e o IEL, que também é um instrumento de inovação, levem inovação até elas”, disse.

Pedro Valério comenta que o instituto e a Fiergs estão estudando formas de estarem mais perto, por meio de frentes na área de educação, inovação e desenvolvimento econômico.

“Vamos entender como podemos conectar indústria gaúcha com a nova economia, com as tecnologias e aprendizados para serem ainda mais competitivas. A Fiergs tem iniciativas de muita qualidade e capilaridade, e estamos vendo como podemos contribuir com alguma lente do ecossistema de inovação”, aponta Valério.