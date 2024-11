IBM firma parceira com Crie o Impossível

O Crie o Impossível, evento que tem o objetivo de transformar a vida dos alunos do ensino médio, realiza a sua quinta edição no dia 21 de novembro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Neste ano, a Embaixadores da Educação, organização sem fins lucrativos dedicada a capacitar estudantes de escolas públicas e que já alcançou mais de 265 mil estudantes desde sua fundação em 2013, e a IBM, lançarão o “Minhas férias turbinadas com IBM e Crie o Impossível".

O programa acontecerá nos meses seguintes ao evento e incentivará os alunos a cursarem trilhas de ensino na plataforma IBM SkillsBuild em temas como Habilidades para a Empregabilidade, IA, Tecnologias Emergentes e Sustentabilidade, impulsionando a aprendizagem dos alunos e a formação com foco em tecnologia.

O Crie Impossível, que conta com a parceria de diversas empresas, começou com apenas 4 mil alunos em 2018 e cresceu exponencialmente, alcançando mais de 200 mil alunos em todo o país na última edição, em 2022. Nesta edição, a expectativa é atingir mais de 100 mil alunos, tanto presencialmente, quanto por meio de transmissões ao vivo nas escolas públicas do estado.