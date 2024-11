Ujamaatech ajuda superendividados a reorganizarem finanças

A startup Ujamaatech, integrante do Tecnopuc, abriu inscrições para um projeto para pessoas endividadas – com mais de 30% da renda comprometida com dívidas, parcelas e empréstimos – ou superendividadas (acima de 50%).

O Projeto Saindo do Sufoco oferece 12 vagas por mês para uma consultoria presencial ou online gratuita, que avalia toda a situação financeira da pessoa e sugere soluções, além de fornecer um kit de educação financeira com planilha, orientações e práticas para ela continuar o processo de reorganização depois do atendimento.

LEIA TAMBÉM: Irani Ventures expande investimentos em startups com apoio da Valetec

A CEO e founder da Ujamaatech, Dina Prates, conta que o projeto nasceu depois de algumas mudanças no modelo de negócios da edtech. Enquanto desenhava o projeto, a equipe da Ujamaatech inscreveu a startup no primeiro ciclo do programa de aceleração do Badesul e do FINE, o Hub de Finanças do Tecnopuc.

O FINE tem como objetivo fomentar o empreendedorismo, o ecossistema de inovação e a cultura de negócios, conectando estudantes, empreendedores, investidores, corporações e pesquisadores, nacionais e internacionais, gerando oportunidades de colaboração e impacto por meio da ciência e tecnologia na área financeira.

A participação no programa de aceleração, ocorrida entre março e outubro deste ano, impulsionou a edtech e ajudou a formatar a estratégia do Saindo do Sufoco.

“A gente está falando de mais de 80% da população hoje endividada, com essa renda futura comprometida por parcelamentos, por dívidas, por financiamentos. Então o projeto tem um objetivo muito importante, de conseguir atingir uma parcela dessas pessoas e impactar genuinamente e de forma mais efetiva esse endividamento que aflige grande parte da população brasileira”, explica ela, que também é educadora e consultora financeira.