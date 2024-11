Irani Ventures expande investimentos em startups com apoio da Valetec

A Irani Ventures, braço de Corporate Venture Capital (CVC) da Irani, uma das maiores indústrias de papel e embalagens sustentáveis do Brasil, está ampliando seu programa de investimentos em startups, agora com o apoio da gestora Valetec Capital. O programa, que foi iniciado em 2021 e soma R$ 5 milhões já investidos, busca incorporar novas tecnologias e soluções ao portfólio da empresa, com foco em economia circular e sustentabilidade.

Com a estratégia, o grupo quer fortalecer a atuação em venture capital e se tornar mais disruptivo.

“Nosso objetivo é tornar a Irani uma das empresas mais inovadoras do setor no Brasil, e isso envolve, entre outros fatores, ter um CVC forte e qualificado", afirma Andrea Quintana, gerente de Marketing e Inovação da Irani. Segundo ela, a Valetec vai contribuir com o CVC da companhia pela sua expertise e profundo conhecimento desse ecossistema. A possibilidade de realizar os primeiros aportes em empresas no Exterior também está sendo estudada.

A Valetec, que tem R$ 1 bilhão de ativos sob gestão, entra no projeto para aprofundar a análise das startups que já recebem investimentos da Irani Ventures. A partir dessas análises é possível entender como apoiá-las em seus planejamentos estratégicos e nas oportunidades de inovação. "Vamos desenvolver e executar um plano de sinergia que gere valor estratégico para ambas as partes. Com isso definido, começaremos a fazer novos investimentos", explica Peter Seiffer, CEO e fundador da Valetec.

Startups investidas pela Irani Ventures

Trashin

Atuação: gestão de resíduos 360° e logística reversa, com foco na economia circular, atendendo grandes clientes e segmentos diversos, como condomínios e varejo.

Resultado do aporte: expansão nacional, maior credibilidade, contratação de pessoal qualificado e incorporação de novas tecnologias.

Growpack

Atuação: produção de embalagens biodegradáveis a partir de resíduos agrícolas, especialmente palha de milho, com parcerias estratégicas, como iFood.

Resultado do aporte: expansão da capacidade produtiva, lançamento de um portfólio para o food-service e contratação de talentos para inovação.

Vertown

Atuação: rastreamento de resíduos na cadeia produtiva e fornecimento de dados para indicadores ESG, com potencial de se tornar fornecedor da Irani; co-investimento com Açolab Ventures.

Resultado do aporte: reestruturação de marketing e vendas, além de novas funcionalidades na plataforma para aprimorar o suporte ao cliente.

Mush

Atuação: desenvolvimento de produtos sustentáveis baseados em micélio, incluindo móveis, embalagens e itens de decoração, integrando biotecnologia e sustentabilidade.

Resultado do aporte: aquisição de ativos para a fábrica em Ponta Grossa, expansão de P&D, e criação de novos produtos, promovendo o avanço da empresa após a incubação na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).