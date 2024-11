Seis em cada 10 pessoas planejam gastar mais de R$ 1 mil na Black Friday

Cerca de 60% do público dos consumidores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul planejam gastar mais de R$ 1 mil na Black Friday de 2024, que acontece em 29 de novembro. É o que aponta a Pesquisa de Intenção de Compras, realizada por Tray, Bling, Melhor Envio e Vindi, pertencentes à LWSA, ecossistema de soluções digitais para empresas.

Na região, 71,5% afirmaram que vão comprar alguma coisa na Black Friday. Outros 64,3% têm planejado as compras, sendo que 44% têm economizado nos últimos meses e 20,3% já reservam o gasto com o décimo terceiro salário.

A pesquisa mostra que os consumidores começam a pesquisar produtos e preços com antecedência. Para 59%, os sites das lojas e marcas são a principal fonte de informação das ofertas, 58% acompanham os preços pelas redes sociais das marcas, 22,9% acompanham grupos de descontos em redes como Whatsapp e 19,8% se informam com influenciadores.

“A grande novidade que chama a atenção neste ano em relação ao anterior é a consolidação dos canais de ofertas nos aplicativos de mensagens, como o WhatsApp e Telegram. Isso mostra que em pouco tempo essa opção já figura entre as preferências do brasileiro, complementando outras bem estabelecidas, como os influenciadores, por exemplo”, afirma Marcelo Navarini, diretor do Bling, plataforma de gestão e ERP, com sede em Bento Gonçalves (RS).

No Sul, cerca de 57% dos entrevistados afirmam que o valor do frete é um fator muito importante e decisivo para as compras online. Entre os pontos listados na pesquisa sobre o que faria o consumidor desistir de comprar mesmo diante de uma boa oferta na Black Friday foram taxas de frete (57%), preços mais altos do que em períodos sem oferta (52,2%) e não confiar na loja (47,6%).

“Oferecer frete grátis para produtos específicos ou para compras acima de um determinado valor cria um incentivo irresistível para que os consumidores finalizem suas compras, aumentando o ticket médio e reduzindo o abandono de carrinho”, afirma Vanessa Bianculli, gerente de marketing do Melhor Envio, plataforma de frete, com sede em Pelotas (RS).

Quanto a forma de pagamento, 81,7% dos consumidores preferem pagar com cartão de crédito, 10,2% utilizam o Pix e 6% o cartão de débito. De acordo com a pesquisa, 80,3% dos consumidores pretendem parcelar as compras em até 12 vezes.