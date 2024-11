Trinta e cinco por cento dos usuários de smartphones 5G estão interessados em pagar por conectividade diferenciada se, para isso, puderem usar de forma plena as aplicações de IA Generativa que estão surgindo no mercado.

Segundo o relatório global do Ericsson ConsumerLab, chamado Elevating 5G with Differentiated Connectivity, com a expectativa de que o número de proprietários de smartphones que usam aplicativos de IA Generativa pelo menos semanalmente aumente 2,5 vezes nos próximos cinco anos, essa categoria se junta aos casos de uso de conectividade diferenciada existentes, como chamadas de vídeo, streaming e pagamentos online.

Quase um em cada quatro usuários de IA Generativa afirma que já está disposto a pagar até 35% a mais pela garantia de conectividade rápida e segura para tais aplicações de alta capacidade.

“À medida que as aplicações impulsionadas por IA se tornam mais predominantes, as expectativas dos usuários por conectividade aprimorada estão aumentando. Isso reflete as expectativas dos consumidores em relação às futuras capacidades dos aplicativos”, comenta Jasmeet Sethi, Head of ConsumerLab da Ericsson.