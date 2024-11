Huawei lança soluções 5.5G para a era da IA móvel

O vice-presidente da Huawei e presidente da Huawei Wireless Solution, Cao Ming, apresentou novas soluções para a conectividade 5.5G durante o Global Mobile Broadband Forum 2024, que aconteceu em Istambul, na Turquia.

“As novas conexões e serviços impõem demandas cada vez maiores às redes. Por isso, desenvolvemos novas soluções 5.5G que criam recursos multidimensionais por meio da série Advanced Radio. Com um desempenho excelente, essas soluções ajudam as operadoras a atender às demandas cada vez mais diversificadas por serviços na era da Inteligência Artificial (IA) móvel”, apontou.

As soluções 5.5G, aponta ao líder, aprofundam a convergência entre redes e IA por meio de uma via de mão dupla. No primeiro caso, das ‘redes para IA’, permitem que as redes possuam recursos para atender aos requisitos de serviços diferenciados e melhorar o desempenho e as experiências do usuário. Já no ‘IA para Redes’, equipa as redes com autonomia L4 por meio de sites digitais e agentes RAN. As operadoras podem usar essas soluções em uma ampla variedade de cenários.

Uma das soluções apresentadas foi o Sub-1 GHz Massive MIMO, que cria uma camada de base onipresente para IA móvel e fornece uma solução para desafios técnicos de conformidade com os requerimentos gerais de instalação de engenharia local, levando o Massive MIMO para bandas baixas. Ao mesmo tempo, fornece ampla cobertura e melhora as experiências de downlink, uplink e baixa latência.

Já o RuralCOW representa uma atualização do RuralStar e do RuralLink, reduzindo os custos no local de implantações multi-RAT em áreas remotas e subúrbios.

“A IA móvel está no horizonte. Continuaremos a trabalhar com todos os parceiros do setor e a inovar para promover a integração entre o 5.5G e a IA”, concluiu Cao Ming.